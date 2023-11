Pagamentos de novembro terá redução de R$108 para todos os beneficiários

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil. No mês de novembro, os beneficiários do programa receberão um desconto de R$108 na mensalidade, o que tem gerado expectativas e ansiedade entre os contemplados.

Neste artigo, vamos discutir os motivos por trás desse desconto, as regras do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros e o cronograma de pagamentos para o mês de novembro.

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros

Uma das razões para o desconto na mensalidade do Bolsa Família em novembro é o repasse do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Esse programa é direcionado à compra de botijões de gás de cozinha e tem um formato de pagamento bimestral, ocorrendo apenas nos meses pares do ano, como fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

O valor repassado pelo Auxílio Gás é baseado na média nacional dos últimos seis meses do preço do botijão de 13kg. Em outubro, esse valor foi de R$108, mas pode variar entre as rodadas, refletindo as oscilações no preço do gás. Portanto, em novembro, haverá uma redução de R$108 na mensalidade do Bolsa Família para alguns beneficiários, uma vez que o Auxílio Gás só retornará em dezembro.

É importante ressaltar que, apesar do desconto, o valor mínimo do programa, que é de R$600, está garantido para todos os beneficiários.

Pagamentos de Novembro

Além do desconto no valor da mensalidade, novembro também traz benefícios adicionais para os beneficiários do Bolsa Família. Esses benefícios incluem acréscimos de R$50 para cada gestante, R$150 para crianças menores de seis anos, R$50 para crianças e adolescentes de sete a 18 anos, e mais R$50 para mães de bebês com menos de sete meses.

O cronograma oficial de repasses do novo Programa Bolsa Família para novembro ocorrerá entre os dias 17 e 30, seguindo o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) de cada família. Confira as datas:



Final 1 – 17 de novembro;

Final 2 – 20 de novembro (valores disponíveis no sábado, 18/11);

Final 3 – 21 de novembro;

Final 4 – 22 de novembro;

Final 5 – 23 de novembro;

Final 6 – 24 de novembro;

Final 7 – 27 de novembro (valores disponíveis no sábado, 25/11);

Final 8 – 28 de novembro;

Final 9 – 29 de novembro;

Final 0 – 30 de novembro.

Impacto do Desconto na Mensalidade

Embora o desconto de R$108 na mensalidade do Bolsa Família possa afetar algumas famílias, é importante destacar que o programa continua sendo uma importante fonte de apoio para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. O valor mínimo garantido de R$600 por mês ainda representa uma ajuda significativa para essas famílias.

É fundamental que os beneficiários do programa tenham consciência das oscilações no valor dos benefícios e estejam preparados para possíveis variações ao longo do ano. O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros é apenas um exemplo dessa dinâmica e pode impactar o valor recebido pelos beneficiários do Bolsa Família em determinados meses.

Ademais, o Bolsa Família é um programa essencial para combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil. O desconto de R$108 na mensalidade de novembro, devido ao Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, pode causar apreensão entre os beneficiários, mas é importante ressaltar que o valor mínimo de R$600 por mês continua garantido.

Os pagamentos de novembro incluem benefícios adicionais para gestantes, crianças e adolescentes, o que reforça o compromisso do programa em auxiliar as famílias mais necessitadas. É fundamental que os beneficiários estejam cientes do cronograma de pagamentos e das possíveis variações nos valores ao longo do ano.

O Bolsa Família desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e no combate à pobreza no Brasil. É fundamental que o programa seja mantido e aprimorado para garantir que mais famílias tenham acesso a recursos essenciais para uma vida digna.