PagBank anuncia vagas de emprego para trabalhar híbrido e remoto; veja como se inscrever

Ao todo, são 70 vagas de emprego no processo seletivo PagBank

As oportunidades híbridas e remotas das vagas de emprego são excelentes oportunidades para quem busca entrar no mercado de trabalho.

Veja mais detalhes e todos os cargos ofertados.

PagBank Abre Inscrições para as vagas de emprego

Se você é estudante universitário e busca uma oportunidade de estágio em uma empresa inovadora, o PagBank tem uma excelente notícia. Estão abertas as inscrições para o PagTalents 2023, programa de estágio que oferece mais de 70 vagas em diversas áreas. Aproveite para fazer parte de uma equipe dinâmica e participar do desenvolvimento do PagBank, uma fintech em ascensão.

Vagas de emprego e Oportunidades

O PagTalents 2023 reserva 50% das vagas para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, reforçando o compromisso do PagBank com a diversidade e inclusão. As oportunidades abrangem áreas como Tecnologia, Atendimento, Produtos e Design, Investimentos, Financeiro, Marketing, Serviços Financeiros, Riscos e Compliance, e Comercial.

Requisitos e Inscrições

Se você é estudante do ensino superior ou tecnólogo, com formação prevista a partir de dezembro de 2024, essa é a sua chance. A disponibilidade para estagiar 6 horas por dia é um requisito importante. O processo seletivo está aberto até o dia 12 de dezembro. Aproveite para participar e dar um impulso na sua carreira.



Você também pode gostar:

Modelo de Trabalho Flexível nas vagas de emprego

O PagBank oferece um modelo de trabalho híbrido, permitindo a participação tanto no escritório em São Paulo/SP quanto remotamente. Essa flexibilidade proporciona um ambiente de trabalho mais adaptado às necessidades individuais.

Benefícios e Valorização

Além de fazer parte de uma equipe inovadora, os estagiários do PagTalents 2023 desfrutarão de benefícios como bolsa-auxílio competitiva, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, Totalpass, Zenklub, day off no aniversário, e o exclusivo PagCare.

Participe

Se você busca uma oportunidade de estágio em uma empresa que valoriza o desenvolvimento profissional e a diversidade, o PagBank é o lugar certo. Inscreva-se no PagTalents 2023 e faça parte do futuro da fintech brasileira. O sucesso começa com você.

Como participar destas vagas de emprego

Os interessados no Programa de Estágio da PagBank poderão se inscrever até o dia 12 de dezembro pelo link.

Conheça as Etapas do Processo Seletivo PagBank 2023

Se você sonha em fazer parte de uma empresa inovadora e em constante crescimento, sua oportunidade chegou! As inscrições para o Programa de Estágio PagTalents 2023 estão abertas, e queremos guiá-lo pelas etapas desse emocionante processo seletivo.

Inscrições

O primeiro passo é se inscrever no programa. Acesse o site oficial do PagTalents 2023, preencha o formulário com suas informações e destaque o que faz de você um candidato único. Mostre sua paixão, motivação e potencial para contribuir com o PagBank.

Triagem e Testes

Após a inscrição, nosso time realizará uma triagem para identificar os candidatos que mais se alinham com a cultura e valores do PagBank. Em seguida, você será convidado para realizar alguns testes que avaliarão suas habilidades técnicas e competências. Seja autêntico e demonstre seu brilho único.

Dinâmica em Grupo

A dinâmica em grupo é uma oportunidade para você mostrar suas habilidades de trabalho em equipe. Traga suas ideias, ouça seus colegas e destaque-se pela colaboração e criatividade. Estamos em busca de estagiários que saibam trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns.

Entrevistas Finais

As entrevistas finais são a chance de nos conhecermos melhor. Esteja preparado para falar sobre sua jornada acadêmica, suas paixões e suas aspirações profissionais. Mostre como sua personalidade se encaixa com a cultura do PagBank. Seja autêntico e mostre o que o torna único.

Início em Março

Após todas as etapas, os candidatos selecionados iniciarão o programa em março do próximo ano. Esteja pronto para mergulhar em uma experiência de aprendizado, desenvolvimento profissional e crescimento pessoal.