Pague suas dívidas do FIES de forma online através do site ou aplicativo; Siga as instruções passo a passo

Começou o processo de renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Dessa forma, proporciona uma oportunidade valiosa para os indivíduos em todo o país.

Graças a um acordo entre o Governo Federal e as instituições financeiras envolvidas, os devedores agora têm até 2024 para regularizar suas pendências por meio do site ou aplicativo.

Assim, serão concedidos descontos expressivos, podendo chegar a até 99% do montante total da dívida. Representa então uma vantagem para aqueles que buscam solucionar suas dívidas.

Além disso, a flexibilidade é um fator-chave, uma vez que os devedores têm a opção de parcelar o pagamento. Isso torna o pagamentos das dívidas com o FIES mais acessível e adaptado às suas condições financeiras.

Para aqueles que buscam orientações sobre como quitar seus débitos de maneira eficaz, é aconselhável explorar as opções disponíveis nos canais online. Neles você poderá encontrar informações detalhadas e instruções passo a passo.

Contratos firmados até 2017 e que estavam inadimplentes até 30 de junho de 2023 agora têm a possibilidade de serem renegociados.

Como renegociar suas dívidas do FIES pela Caixa



Para renegociar a dívida com o FIES de forma online você pode acessar o site ou aplicativo da Caixa. Veja os passos do site a seguir:

Acesse o site SIFESWEB;

Em seguida, insira o seu CPF juntamente com a sua senha de acesso;

Navegue até a opção Contrato FIES > Renegociação > Renegociação 2023.

Analise as opções disponíveis para o seu contrato e selecione a que melhor atende suas necessidades;

Confirme ou atualize seus dados cadastrais conforme necessário;

Leia atentamente o Termo de Adesão e, se estiver tudo correto, clique em Confirmar;

Solicite a impressão do boleto gerado e efetue o pagamento dentro do prazo estabelecido.

Dessa forma, este procedimento proporciona uma experiência eficiente, permitindo que você gerencie seu contrato FIES de forma conveniente.

Procedimentos para renegociação através do aplicativo FIES Caixa:

Instale o aplicativo FIES Caixa em seu dispositivo; Faça o login em sua conta; Dentro do aplicativo, localize e acesse a seção específica designada para a Renegociação do ano de 2023; Confira as diferentes opções de renegociação disponíveis para o seu contrato; Garanta que seus dados cadastrais estejam corretos e atualizados para evitar problemas durante o processo de renegociação; Antes de prosseguir, leia atentamente o Termo de Adesão; Após a confirmação, imprima o boleto gerado para efetuar o pagamento.

Portanto, ao seguir esses passos de maneira organizada, você garantirá uma renegociação eficiente do seu contrato FIES.

Confira o passo a passo para renegociar as dívidas do FIES pelo aplicativo do Banco do Brasil

Utilize o aplicativo do Banco do Brasil para facilitar o procedimento de renegociação das dívidas do FIES. Siga os passos abaixo para garantir uma renegociação eficaz:

Acesse o aplicativo do BB e vá para a seção Solução de Dívidas;

Selecione a opção Renegociação FIES e, em seguida, escolha a alternativa Renegociar Parcelas;

Realize uma análise detalhada da sua dívida e simule diferentes condições para encontrar a melhor solução para o seu caso;

Assine o termo de adesão de forma virtual, tornando o processo mais ágil e prático;

Emita o boleto com as novas condições de pagamento após a renegociação.

Além disso, lembre-se que a renegociação só será confirmada após o pagamento do primeiro boleto.

Esses passos simples pelo aplicativo garantem uma experiência mais rápida e conveniente, permitindo que você regularize sua situação financeira de forma eficaz.

Saiba todas as informações necessárias sobre as condições para realizar a renegociação

O prazo estipulado para a concretização dos acordos se estende até fevereiro de 2024 e abrange dívidas contraídas por meio do FIES até 30 de junho de 2023.

Além disso, os métodos de quitação e os benefícios associados são ajustados de acordo com o perfil do devedor que se encontra em situação de inadimplência.

Inadimplentes com atraso superior a três meses agora têm a oportunidade de reorganizar suas finanças graças ao programa Desenrola Brasil.

O programa oferece descontos significativos para quem optar pelo pagamento à vista, proporcionando uma redução de 100% nos juros e multas, além de um desconto de 12% no valor total do FIES.

Os indivíduos que optarem por parcelar o montante pendente têm a possibilidade de estender o pagamento em até 150 parcelas, mantendo uma redução de 100% nos encargos.

Dessa forma, para aqueles que estão inadimplentes por mais de 360 dias, existe uma proposta de desconto que pode chegar a 77% do valor total da dívida consolidada.

Além disso, a liquidação integral do saldo devedor é uma alternativa possível em até 15 prestações mensais.

Um benefício adicional é concedido aos indivíduos que, além de possuírem dívidas com mais de 360 dias, estão registrados no Cadastro Único (CadÚnico) ou receberam Auxílio Emergencial em 2021.

Para esse grupo, há a possibilidade de um desconto excepcional de até 99% no valor total da dívida, com a opção de liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais.