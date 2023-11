Pai de Rodrygo responde a Messi: O santo que não se mete em confusão com ninguém…

Eric Goes, pai de Rodrygofez vários comentários polêmicos sobre o confronto de seu filho com Leo Messi em A derrota do Brasil por 1 a 0 para a Argentina no Maracanã.

A partida foi mal-humorada, mas na verdade foi adiada por um incidente na multidão em que os torcedores argentinos pareciam estar atacado pela polícia brasileira.

Incidentes nas arquibancadas antes do início do jogo Brasil x Argentina no Maracanã!Roberto Ortega

Vários jogadores argentinos foram até a área de preocupação no meio da torcida, com o goleiro Emiliano Martinez até mesmo saltando para atacar levemente um oficial particularmente agressivo.

“O santo que não se mete em confusão com ninguém? Sério, alguém está surpreso?” O pai de Rodrygo postou ironicamente no Instagram, referindo-se a Messi.

Ele estava se referindo a Messi confronto com seu filho, bem como a recente batalha que teve com jogadores uruguaios em uma partida internacional separada.

Naquela ocasião Messi apareceu para agarrar Mathias Oliveira pelo pescoço para defender Rodrigo DePaulque havia se envolvido em uma briga anterior com Oliveira.

Câmeras de TV capturadas Manuel Ugarte fazendo um gesto obsceno para Rodrigo de Paulo enquanto dizia “Chupav*** de Messi. Ma****era”

“Esses jovens têm que aprender porque têm um bom campo. Têm que aprender a respeitar porque este Clássico sempre foi intenso e difícil, mas com muito respeito”, disse. Messi disse após seu incidente com os jogadores do Uruguai.

Qual foi o incidente de Lionel Messi com Rodrygo Goes?



Leo Messi e Rodrygo GoeEles tiveram um confronto no campo do Maracanã após os incidentes nas arquibancadas.

O jornal ‘Ole’ noticiou que o Real Madrid jogador disse algo que Messi não gostou, e o veterano respondeu agarrando o brasileiro pela nuca.

“Por que somos covardes? Somos campeões mundiais”, Messi foi visto como dizendo.