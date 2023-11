Paige Spiranac apresenta seu calendário mais quente até agora como um ‘ótimo presente para os feriados’

Paige Spiranac acessou o X (Twitter) no sábado para divulgar seu calendário de 2024 com uma foto nunca antes vista do projeto mais quente do influenciador de golfe até o momento e chamou-o de “grande presente para as férias”.

Spiranac, 30 anos, raramente compartilha fotos de seu traseiro exposto, mas desta vez impressionou os fãs com a foto reveladora tirada em um campo de golfe. Ela está usando um biquíni pequeno na imagem.

Paige Spiranac desafia você a superar sua pontuação jogando 9 buracosRoberto Ortega

“Você sabe o que é um ótimo presente para as férias? Meu calendário de 2024”, tuitou Spiranac junto com a foto.

Ela também forneceu um link para seu site oficial onde os fãs podem adquirir o calendário, que foi lançado no mês passado.

Nus de Paige Spiranac nunca acontecerão

O link também redireciona os fãs para ela Apenas Paige site que oferece suas fotos mais quentes, embora nunca haja nudez.

Spiranac já disse inúmeras vezes que nunca posaria nua, mas a influenciadora do golfe continua mostrando cada vez mais.

Ela também tem outros projetos que não incluem exibir o corpo, como um livro infantil, que também é um “ótimo presente de fim de ano”.