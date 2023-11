Paige Spiranac se veste de líder de torcida da NFL mais uma vez

Paige Spiranac passou a maior parte de outubro postando fotos de suas várias fantasias de Halloween, embora o final da temporada assustadora não tenha diminuído seu desejo de brincar de fantasia.

GolfeA influenciadora mais popular mais uma vez esteve perto de quebrar a internet com o upload de uma foto dela vestida como líder de torcida da NFL.

Como parte de seu projeto de Halloween, Spiranac se vestiu como um Dallas Cowboys líder de torcida, e talvez tenha sido sua roupa mais popular da temporada.

Paige Spiranac explica por que ela se sente tão confortável usando roupas tão reveladorasGêmeos Cavinder

The Spun teve uma visão exclusiva dos 31 dias de fantasias de Halloween antes de serem postadas na internet e nos perfis de mídia social de Spiranac.

Qual era a roupa de líder de torcida de Paige Spiranac?

A roupa era especialmente atraente porque apresentava as cores do Dallas Cowboysao mesmo tempo que reproduzem os trajes que as líderes de torcida usam em um domingo à margem.

Havia uma camisa azul justa amarrada nos seios, enquanto havia um colete de couro justo com o logotipo dos Cowboys nas laterais.

Sua metade inferior era igualmente atraente, com um par de shorts brancos justos, completos com um cinto prateado com fivela, assim como as líderes de torcida dos Cowboys usam.

Não foi a única fantasia que Spiranac apresentou como parte de seu projeto de Halloween, com outros vendo seu vestido de Mulher Maravilha, uma estudante e jogadora da MLB, completo com um boné de beisebol virado para trás.

Os fãs de esportes há muito se sentem atraídos pelas roupas e postagens de Spiranac nas redes sociais, especialmente porque ela compartilha um interesse igualmente fanático por esportes.

Como tal, sua roupa temática do Dallas Cowboys era especialmente popular entre sua base de fãs de nicho, com muitas pessoas visualizando a imagem no Instagram, bem como comprando o calendário em sua página OnlyFans.