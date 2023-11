Paige VanZant lança sombra sobre o romance Taylor Swift-Travis Kelce: ‘É 100% falso’

Ppessoas gostam Paige VanZant precisa ter cuidado com o que eles desejam, ela não tem ideia de quão intensos os Swifties podem ser e ela simplesmente foi diretamente para a yugular de sua rainha. Isso não é uma piada, odiadores do Travis Kelce-Taylor Swift novos relacionamentos estavam prestes a aparecer, mas Paige vanZant sendo uma delas é inesperado. Embora essas teorias existam desde o início desse relacionamento altamente divulgado, uma tomada tão incendiária como esta nunca havia sido divulgada antes. Paige VanZant falou sobre o Casal ‘TI’ do momento durante um de seus episódios de podcast mais recentes. Ela não falou apenas sobre Swift e KelcePaige também foi direto em todos os Swifties.

Paige VanZant desafia swifties depois de compartilhar seus pensamentos sobre o relacionamento de Taylor e TravisRoberto Ortega

Como os Swifties responderam a Paige VanZant?

As respostas dos Swifties apareceram rapidamente na seção de comentários de Paige VanZant, ela postou o clipe acima em seus perfis de mídia social. A maioria dessas respostas foram comentários odiosos que não apreciavam como VanZant está se expressando contra os felizes pombinhos. Há também a ideia de que VanZant aproveitou o quão massivo tem sido o envolvimento neste tópico nas redes sociais para conseguir ela mesma um pedaço dessa torta. Olhando apenas para o envolvimento deste post, suspeitamos que esta declaração foi planejada apenas para isso. Aqui está o que Paige disse: “Eu acho que a ‘Love Story’ de Taylor Swift-Travis Kelce, eu acredito que é 100% falsa. Venha para mim, Swifties. Quer saber? Tenho fãs do UFC vindo atrás de mim, acho que posso lidar com os Swifties.”

Mas olhando para reações como essa, haverá muito mais inimigos que continuarão vindo atrás de Travis Kelce e Taylor Swift. São muitos os casais novos que muitas vezes se deparam com pressões desta natureza e sentem necessidade de ultrapassar este tipo de críticas. Se eles saírem dessa situação sem nenhum arranhão, todo esse ódio online acabará fortalecendo o relacionamento deles. É improvável que Swift e Kelce reconheçam o que Paige VanZant acabou de dizer. Ela queria que os Swifties reagissem, não o próprio casal. É seguro dizer que ela obteve o resultado exato que procurava.