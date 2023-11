Pais de Taylor Swift e Travis Kelce devem se conhecer

Taylor Swift dar Travis Kelce estão prestes a ter sua própria versão da vida real de “Meet the Fockers” no Monday Night Football… onde seus pais se reunirão!

Fontes confirmadas ao TMZ… o ícone pop e atleta da NFL esperam apresentar suas famílias quando o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs se encontrarem.

Os planos ainda não estão definidos, mas disseram-nos que a esperança é para Andreia dar Scott Swift dar Dona dar Ed Kelce estarmos todos sob o mesmo teto pela primeira vez. É isso mesmo, fãs da NFL, preparem-se para MUITAS fotos de luxo do pessoal.

ET foi o primeiro a dar a notícia do jamboree familiar, e isso faz muito sentido. Claro, você se lembrará do último Super Bowl – Travis joga no Chiefs e em seu irmão mais velho Jasão é uma estrela dos Eagles.

Veja como as famílias se envolvem – O pai de Taylor é um grande fã dos Eagles, embora sua devoção pareça ter diminuído devido ao novo amor de sua filha … Scott era usando um cordão dos Chiefs enquanto se relacionava com Travis no show de Tay na Argentina.

Em seu podcast, Travis se gabou para Jason… “Levei-o para o lado bom, baby”, referindo-se à aparente mudança de Scott Swift. Ele continuou acrescentando: “Apenas um por um, fazendo com que todos os bons venham.” Sim, Taylor também já foi um fã obstinado dos Eagles.

Em uma mensagem direta para Scott, Jason perguntou: “O que estamos fazendo, Scott? Você vai deixar a beleza diabólica desse homem e o relacionamento com sua filha desviá-lo de uma vida inteira de fãs, Scott? Ridículo.”

Enquanto isso, já sabemos que Taylor se deu bem com Donna – eles saíram nos jogos do Chiefs – e a mãe de Trav foi recentemente assistindo ao filme da turnê “Eras” em um teatro quando um Swiftee a avistou.