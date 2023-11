País decide banir TikTok por “perturbar harmonia”, e usuários se desesperam

Mais um país decidiu banir a rede social TikTok dentro das suas fronteiras. Nesta semana, o governo do Nepal anunciou que não vai mais permitir o uso da plataforma chinesa pelos cidadãos locais. A alegação é que o site estaria perturbando a harmonia social.

O anúncio em questão foi feito ainda na última segunda-feira (13), pela ministra das Comunicações e Tecnologia da Informação, Rekha Sharma. De acordo com ela, os conteúdos que são compartilhados no TikTok estariam perturbando as estruturas familiares do país.

“O governo decidiu proibir o TikTok porque o aplicativo de mídia social tem sido usado consistentemente para compartilhar conteúdo que perturba a harmonia social e perturba as estruturas familiares e nossas relações sociais”, disse ela à imprensa.

“Depois de uma longa discussão sobre como controlar a tendência de espalhar a desarmonia, a desordem e o caos na sociedade… foi alcançado um consenso entre todos os partidos políticos, incluindo tanto o partido no poder como a oposição”, disse o primeiro-ministro nepalês, Pushpa Kamal Dahal.

Regulação além do TikTok

A proibição do uso do TikTok no Nepal faz parte de um contexto maior. No país, o governo local está tentando fechar o cerco das empresas que comandam redes sociais. Neste momento, autoridades estão discutindo medidas para regulamentar este sistema.

Um dos planos, por exemplo, é proibir que qualquer usuário compartilhe ou publique comentários que promovam preconceito contra qualquer etnia ou religião praticada em solo nacional. Para além disso, o governo também quer impedir a criação de perfis falsos.

A proibição do TikTok, no entanto, segue sendo o ponto mais polêmico entre as decisões do governo, e já vêm causando uma série de reações ao redor do mundo.



Você também pode gostar:

“Esta decisão viola a liberdade de expressão, o direito à informação e o compromisso do governo com os pactos internacionais sobre os direitos civis e políticos dos quais o Nepal é parte”, disse Santosh Sigdel, advogado e presidente fundador da organização sem fins lucrativos Digital Rights Nepal.

Proibição do TikTok

O Nepal não foi o primeiro, e certamente não será o último país do mundo a indicar restrições ao uso do TikTok. Recentemente, a Índia, um dos maiores mercados de tecnologia do mundo, também decidiu proibir completamente o uso desta rede social.

O TikTok conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos em todas as regiões do mundo. Atualmente, a empresa pertence à gigante chinesa Bytedance, que vem sendo acusada de usar o site para realizar espionagem. A companhia, no entanto, nega veementemente esta acusação.

Uso do Iphone

Se, por um lado, governos estão fechando o cerco contra o uso da tecnologia chinesa, por outro há uma resposta dos chineses neste sentido. Recentemente, o governo local decidiu decretar a proibição total do uso de iphone por qualquer funcionário que trabalha no governo central.

O tamanho da proibição, entretanto, ainda é um mistério. A informação da decisão foi revelada pelo jornal The Wall Street Journal, dos Estados Unidos. Verdade ou não, o fato é que as ações da Apple caíram 3,6% em todo o mundo depois da veiculação desta notícia. Afinal de contas, a China é um dos mercados de tecnologia mais importantes do mundo.

A decisão do governo chinês de proibir o uso do iphone por funcionários do governo central do país está sendo vista como uma retaliação ao mesmo movimento que está sendo tomado por vários estados dos Estados Unidos, que vem fechando o cerco contra a tecnologia chinesa.

É o que aconteceu, por exemplo, com a rede social TikTok. Vários governos locais dos Estados Unidos já baixaram leis banindo a presença deste aplicativo chinês em celulares de pessoas que trabalham diretamente para os governos. Parte dos norte-americanos acredita que a medida visa evitar uma suposta espionagem por parte dos chineses.