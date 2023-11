Papa Francisco demite bispo Strickland do Texas por críticas constantes

Um bispo conservador baseado no Texas foi chutado pelo líder do catolicismo depois de criticá-lo constantemente como liberal demais… e depois de se recusar a renunciar quando solicitado.

A expulsão ocorre alguns meses depois de o Papa Francisco ter enviado alguns tipos sagrados para investigar o Bispo Strickland e ver como ele estava a gerir as coisas lá no coração do Texas… isto depois de acusações de ele ensinar “afirmações doutrinariamente pouco ortodoxas” nos seus sermões.

É claro que o verdadeiro ímpeto disto provavelmente reside no facto de Strickland ter criticado Frank já há muito tempo – acusando-o muito abertamente de distorcer a fé católica com as suas opiniões bastante progressistas sobre uma série de questões sociais… Inclusão LGBTQ+, aborto, etc.