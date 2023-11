Papa Francisco e sua reação viral ao receber a camisa da seleção mexicana

ATigres fã conseguiu dar Papa Francisco a camisa da seleção mexicana em visita ao Vaticano e sua reação viralizou no X (Twitter).

O Papa é um conhecido torcedor de futebol e não escondeu a alegria ao receber mais uma camisa para sua coleção.

Morte de Bento XVI encerra período de dois papas

“Tem muita cor! Parece bonito”, disse o pontífice com um sorriso.

Os torcedores consideram o fato um sinal de boa sorte antes do Liga MX Play In da próxima semana, já que ver o Papa de perto é mais difícil do que você imagina.

O mais curioso é que esta não é a única camisa do Tigres UANL que o pontífice possui, como o fex-governador de Nova León, Samuel Garciadeu-lhe um de presente em 2021.

O político de Nuevo León aproveitou a oportunidade enquanto viajava pela Itália com sua esposa Mariana Rodrigues.

A coleção invejável do Papa Francisco

Depois de uma década como autoridade máxima da Igreja Católica, o Papa Francisco recebeu um grande número de camisetas de times e figuras esportivas, incluindo duas camisas do Tigres.

Em diversas ocasiões ele admitiu ser torcedor de futebol, com São Lourenço de Almagro sendo seu maior amor.

O argentino tem camisas do Pelé e Maradonaa quem ele conheceu pessoalmente.

Ele também recebeu camisas autografadas de Bayern de Munique, Villarreal, Barcelona, ​​Sampdoria e U do Chile, entre outros.

Da Liga MX, sabe-se que também recebeu camisas do Atlas e do Santos.