“Papai Noel dos Correios” começou em todo o país; veja como participar

Em cada canto do Brasil, a chegada do Natal é sempre um momento de alegria e expectativa. Mas para muitas crianças, essa data é ainda mais especial, graças ao Papai Noel dos Correios.

O início do Papai Noel dos Correios

O Papai Noel dos Correios tem uma história emocionante. Há 34 anos, a empresa pública começou a receber cartinhas de crianças endereçadas ao Papai Noel. Essas cartas, muitas vezes escritas de próprio punho, traziam pedidos de presentes de meninos e meninas de escolas públicas e instituições parceiras.

O impacto da campanha

Ao longo dos anos, a campanha ganhou força e hoje, mais de 6,5 milhões de cartinhas já foram atendidas. Isso representa milhões de sonhos realizados!

Como funciona a campanha

A campanha é bem simples. As cartinhas podem ser retiradas nas agências participantes ou no blog do Noel, pela internet. Os pedidos são os mais variados e refletem os sonhos das crianças.

Qualquer criança que cursa do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras pode enviar sua cartinha. As crianças com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social e que não tiveram a ação em suas escolas, podem enviar suas cartinhas pelo blog do Noel ou entregar nas agências participantes.

Como posso participar?

Seja padrinho ou madrinha de uma ou mais crianças é muito fácil. Basta retirar uma cartinha em uma unidade dos Correios participante da ação ou acessar o Blog Noel, na internet. Se preferir adotar de forma online, acesse o site e clique em “Adoção On-line”. Em seguida, selecione o estado e município e as cartinhas disponíveis irão aparecer na tela.

Escolhendo uma cartinha

Escolheu a história que mais te comoveu? Então é hora de comprar o presente e levar aos pontos de coleta da sua cidade. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. E fique atento às datas da campanha da sua cidade. No Blog Noel você encontra todas as informações.

O papel dos Correios

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a iniciativa é das mais comoventes promovidas pela empresa pública. “A campanha é um verdadeiro símbolo do espírito de solidariedade e amor ao próximo, que se entrelaça à história e missão dos Correios. Somos uma empresa pública, estamos a serviço dos brasileiros e ações como esta é uma forma de retribuirmos a confiança depositada em nós pela sociedade, uma contribuição para o desenvolvimento de um país mais justo”, afirmou.

A alegria das crianças

A secretária executiva do Ministério das Comunicações (MCom), Sônia Faustino, se emocionou com a alegria das crianças. “Essa é uma oportunidade única de transformar o Natal desses meninos e meninas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Adotar uma cartinha é um ato de amor, de bondade e de generosidade, reforçando o espírito natalino e a certeza de que estamos contribuindo para um mundo melhor”, disse.

A importância da campanha para as escolas

A diretora da Escola Classe 2015 de Santa Maria, Tatiana Brito de Oliveira, destacou a importância da ação com as mais de 400 crianças da escola. “Nós vivemos em uma comunidade carente com crianças que não possuem a oportunidade de terem seus desejos todos realizados. Esse é um momento muito único e importante na vida dessas crianças”, ressaltou a diretora.

Papai Noel dos Correios

A campanha Papai Noel dos Correios é um verdadeiro presente para as crianças carentes do Brasil. Além de realizar os sonhos de Natal desses pequenos, a iniciativa também reforça o espírito de solidariedade, amor ao próximo e a importância da ação social. E você, já decidiu qual cartinha vai adotar este ano?

Participe e transforme o Natal de uma criança!