Saber para que serve o semáforo com borda amarela em São Paulo é o desejo de muitas pessoas que, recentemente, notaram essa mudança nos dispositivos.

Desse modo, para que você possa tirar essa dúvida e entender melhor a funcionalidade desse tipo de semáforo, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Para que serve o semáforo com borda amarela em São Paulo?

Viajar pela cidade de São Paulo pode ser uma experiência desafiadora. Especialmente quando se trata de enfrentar o trânsito intenso. Recentemente, uma novidade chamou a atenção de quem percorre as vias da capital paulista: os semáforos com borda amarela.

Mas afinal, para que serve essa inovação? Os semáforos com borda amarela são parte de uma iniciativa inovadora da cidade de São Paulo para modernizar o sistema de sinalização de trânsito.

Maurício Nastari, gerente de iluminação pública da SP Regula, destaca que esses semáforos são “inteligentes”. Pois, utilizam um sistema adaptativo em tempo real para ajustar o tempo de abertura conforme a demanda de veículos.

Semáforo com borda amarela possui funcionamento adaptativo em tempo real

Ademais, vale ressaltar que, ao contrário dos semáforos convencionais, os novos equipamentos captam imagens por meio de câmeras integradas, transformando-as em dados.

Dessa forma, algoritmos ajustam dinamicamente o tempo de abertura dos semáforos, garantindo maior fluidez no trânsito e redução de congestionamentos.

Substituição dos sensores convencionais

A tecnologia dos semáforos com borda amarela elimina a necessidade dos sensores tradicionais, conhecidos como “laços”, substituindo-os por câmeras de “laço virtual”.

Assim sendo, essa mudança evita interferências que recapeamentos ou reparos causam, pois demandam a remoção temporária dos sensores no asfalto.

Como é a sincronização e comunicação entre semáforos de borda amarela?

Os novos semáforos de borda amarela operam de forma sincronizada. Isto é, comunicando-se entre si para garantir uma fluidez mais eficiente, especialmente em grandes avenidas e suas adjacências.

A realização dessa sincronização ocorre por meio de uma programação ajustável remotamente pela CET, proporcionando maior flexibilidade na gestão do tráfego.

Portanto, o intuito do semáforo de borda amarela é proporcionar mais fluidez no trânsito, e consequentemente, beneficiar os condutores.

Veja os locais de instalação dos novos dispositivos

Os semáforos com borda amarela foram implementados a partir do segundo semestre deste ano. Aliás, já marcam presença em vias como as avenidas Pompeia e Doutor Arnaldo, na Zona Oeste.

Além do mais, cabe observar que a meta da SP Regula é substituir todos os 2.586 cruzamentos do Minianel Viário nos próximos 3 anos, com a expectativa de alcançar 270 cruzamentos até o final de 2023.

Semáforo de borda amarela é a prova de apagões

A garantia da conectividade dos “semáforos inteligentes” acontece por meio de fibra ótica e chip de telefonia, proporcionando redundância para monitoramento em tempo real.

Assim, essa infraestrutura reduz as consequências de falhas, permitindo o rápido envio de equipes para reparos causados por interrupções no fornecimento de energia ou furtos de cabos elétricos.

Revitalização dos semáforos fora do Minianel Viário

De acordo com algumas informações do Governo de São Paulo, cerca de 4.000 semáforos fora do Minianel Viário serão revitalizados nos próximos anos pela concessionária Ilumina SP.

Embora esses semáforos não possuam a tecnologia adaptativa, parte deles permite o acesso remoto, facilitando a identificação imediata de falhas e contribuindo para a redução das panes.

PPP da iluminação pública e investimentos

A modernização é conduzida pela concessionária Ilumina SP, como parte da PPP da Iluminação Pública, com gerenciamento da SP Regula e participação da CET.

O contrato relativo aos semáforos, com custo estimado em R$ 1,12 bilhão ao longo de 60 meses, visa promover melhorias significativas na mobilidade urbana.

Como os novos semáforos afetarão a vida dos condutores em São Paulo?

A implementação dos semáforos com borda amarela visa proporcionar uma experiência de trânsito mais eficiente e menos suscetível a falhas, contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos.

Dessa maneira, a redução do percentual de semáforos com falhas, de aproximadamente 2% para 0,3%, evidencia a eficácia da modernização.

Confira as perspectivas futuras

Por fim, vale ressaltar que a cidade de São Paulo continua investindo em inovações para aprimorar a mobilidade urbana, e os semáforos com borda amarela representam apenas o primeiro passo.

Dessa forma, as perspectivas futuras incluem a expansão do uso dessa tecnologia para outros cruzamentos, consolidando São Paulo como referência em soluções inteligentes para o trânsito.

Agora que você já sabe para que serve o semáforo com borda amarela, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!