Parceiro de Neymar, bebê recém-nascido supostamente alvo de invasão de casa

Momento terrível para a estrela do futebol Neymar família de – três homens supostamente invadiram sua parceira Bruna Biancardi no condomínio de São Paulo na manhã de terça-feira, na tentativa de atingir ela e seu bebê recém-nascido.

Neymar e Bruna – que começaram a namorar em 2021 – não estavam em casa no momento, segundo veículos locais… mas os pais dela estavam presentes quando os invasores supostamente entraram na residência.

Relatos afirmam que dois homens armados e outro suspeito amarraram os pais de Bruna e começaram a saquear a casa do influenciador… levando itens de luxo como relógios, bolsas de grife e joias.

Segundo o jornal R7, os suspeitos estariam procurando a filha de Neymar e Bruna Mavie – que nasceu no início de outubro. Na verdade, o atacante do Al Hilal compartilhou uma foto com seu filho na segunda-feira.