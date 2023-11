Parcela de R$ 950 será creditada pelo BOLSA FAMÍLIA

Excelente notícia para os beneficiados pelo Bolsa Família. Na próxima rodada de pagamentos, uma nova transferência no valor de R$ 950 será disponibilizada para milhões de famílias. Os contemplados que já recebem os recursos agora têm a oportunidade de efetuar saques ou transações financeiras sem restrições utilizando o Caixa Tem.

Os pagamentos referentes a outubro, já se encerraram. Agora, os próximos repasses serão referentes ao mês de novembro, conforme indicado no cronograma abaixo. Os créditos se iniciarão em uma sexta-feira, mais especificamente no dia 17, e prosseguem até o fim de novembro. Esse procedimento segue a tradição de pagamento do Bolsa Família, que ocorre nos últimos 10 dias úteis do mês.

Qual é o valor do Bolsa Família?

Cada membro da família tem direito a R$ 142, o que se aplica a todos os beneficiários;

O valor mínimo garantido para cada família é de R$ 600 por mês;

Adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Acréscimo de R$ 50 para crianças com mais de 7 anos, jovens com menos de 18 anos, gestantes e lactantes.

Estes montantes são cumulativos, ou seja, somam-se. Além disso, o governo compromete-se a reajustá-los, no máximo, a cada dois anos. Os pagamentos do novo Bolsa Família tiveram início em março, com um valor médio de R$ 670 por família.

Calendário de pagamentos referentes ao Bolsa Família em novembro e dezembro de 2023

No dia 17 de novembro, os beneficiários com o dígito final 1 receberam os recursos. No dia 30, encerra-se o calendário de pagamentos para novembro com os beneficiários que têm dígito final 0. Importante mencionar que o valor de R$ 950 corresponde às famílias que têm direito aos bônus oferecidos pelo governo, como o adicional de R$ 50 e R$ 150 para jovens, crianças, gestantes e lactantes na família.

Novembro



Se o NIS tiver terminado em 1: 17 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 2: 20 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 3: 21 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 4: 22 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 5: 23 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 6: 24 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 7: 27 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 8: 28 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 9: 29 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 0: 30 de novembro.

Dezembro

Se o NIS tiver terminado em 1: 11 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 2: 12 de dezembro;

Caso o NIS tiver terminado em 3: 13 de dezembro;

Caso o NIS tiver terminado em 4: 14 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 5: 15 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 6: 18 de dezembro;

Caso o NIS tiver terminado em 7: 19 de dezembro;

Caso o NIS tiver terminado em 8: 20 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 9: 21 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 0: 22 de dezembro.

Quem está apto a receber o benefício?

O auxílio é destinado exclusivamente a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Para se enquadrar nessa categoria, a família precisa comprovar uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, que equivalem a R$ 3.906,00 em 2023. Além disso, é necessário estar cadastrado no CadÚnico, o Cadastro Único do Governo Federal.

Responsabilidades das famílias nos setores de saúde e educação:

Efetuar o acompanhamento pré-natal;

Seguir o calendário nacional de vacinação;

Monitorar o estado nutricional das crianças com menos de 7 anos;

Assegurar uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Atualize as informações constantemente

Para garantir a continuidade de sua participação no Bolsa Família, bem como no recebimento dos outros benefícios complementares, é altamente recomendável manter seus dados sempre atualizados junto ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de seu município.