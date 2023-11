Parcela EXTRA do Bolsa Família de mais de R$ 4 mil em NOVEMBRO? Veja quem recebe

Foram anunciadas notícias positivas para os beneficiários do Bolsa Família. Em uma atualização muito aguardada, uma quantia extra de R$ 4.260, um valor incomum, está sendo divulgada. Isso se traduz em três pagamentos mensais de R$ 1.420, o que terá um impacto significativo nas famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Bolsa Família, que é um dos programas de apoio financeiro mais relevantes do país, torna-se ainda mais essencial com essa mudança. Atualmente, cada família recebe pelo menos R$ 600, mas esse pagamento recorde de R$ 4.260 será concedido aos beneficiários até o final deste ano, cumprindo a promessa do governo.

Como o Bolsa Família está sendo calculado?

Essa proposta de pagamento extraordinário resulta de uma nova abordagem do governo. Cada membro da família agora tem direito a receber R$ 142. Para famílias com renda inferior a R$ 600, o governo federal garante um suplemento, assegurando que todas as famílias recebam pelo menos R$ 600 por mês.

Além disso, são concedidos R$ 150 para crianças de até 6 anos e R$ 50 para crianças com mais de 7 anos, adolescentes com menos de 18 anos, gestantes e mães que estão amamentando. Esses valores são cumulativos, proporcionando um suporte financeiro essencial para as famílias mais necessitadas. O governo federal também comprometeu-se a ajustar esses valores no máximo a cada dois anos.

Como receber os valores retroativos referentes ao Bolsa Família

Até agora, aqueles que recebem o auxílio do Bolsa Família tinham a necessidade de se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal, munidos de seu documento de identificação. Só assim seria possível resgatar os recursos do programa. Como alternativa, a retirada poderia ser efetuada utilizando o cartão do Bolsa Família/Cartão Cidadão nos terminais eletrônicos.

No entanto, o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social) revelou uma modificação em relação a esse procedimento, visando simplificar a obtenção dos valores pendentes. Segundo as palavras de Caroline Augusta Paranayba Evangelista, que ocupa um cargo diretivo em uma das Secretarias da pasta, essa adaptação representa uma otimização do método.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social concebeu uma novidade tecnológica que encaminha a porção dos pagamentos em atraso do Bolsa Família de forma automática para a conta bancária do chefe de família assim que o pagamento fica disponível. Essa inovação tem como objetivo eliminar a obrigação de encarar extensas esperas nas agências da Caixa Econômica Federal.



Reajuste no benefício concedido para as famílias brasileiras

As informações suscitaram expectativas entre os contemplados pelo programa a respeito de um possível aumento no valor mensal pago. Wellington Dias, que ocupa a posição de Ministro no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), mencionou em uma entrevista, a perspectiva de que esse aumento possa ser implementado no próximo ano.

Adicionalmente, conforme o calendário divulgado pelo governo, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro está agendado para ter início no dia 17 e encerrar no dia 30, seguindo a sequência baseada no final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Em outubro, também ocorreu o pagamento do Auxílio-Gás, no qual os beneficiários receberam um valor médio equivalente ao custo médio de um botijão de 13 kg de gás de cozinha. Esse pagamento acontece a cada dois meses. Portanto, em novembro, esse auxílio não estará disponível. Por fim, o MDS já divulgou as datas limite para a atualização cadastral, caso seu benefício ainda esteja bloqueado, visando evitar qualquer suspensão ou cancelamento.

Calendário de pagamento do mês de novembro

Para que os cidadãos fiquem cientes, segue o cronograma da próxima rodada do benefício:

Se o NIS tiver terminado em 1: 17 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 2: 20 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 3: 21 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 4: 22 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 5: 23 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 6: 24 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 7: 27 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 8: 28 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 9: 29 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 0: 30 de novembro.