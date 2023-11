Parcelamento sem juros no cartão de crédito vai acabar? Entidades se manifestam contra

Em uma iniciativa conjunta, entidades do setor varejista e representantes de pequenos comerciantes estão prestes a lançar o manifesto “Parcelo Sim!” nesta terça-feira (21). A ação visa reivindicar a manutenção do parcelamento sem juros em compras realizadas por meio de cartão de crédito. O grupo, composto por pelo menos 11 associações, destaca a importância dessa prática para impulsionar o comércio e beneficiar consumidores e comerciantes.

Dentre as entidades que integram o movimento, destacam-se a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (Fecomércio-SP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), unindo forças para promover uma pauta que impacta diretamente a dinâmica das transações comerciais no país.

O manifesto surge em um contexto no qual o parcelamento sem juros tem sido objeto de debates e discussões, especialmente diante de mudanças no cenário econômico e nas práticas do mercado. Os defensores do “Parcelo Sim!” argumentam que essa modalidade de pagamento é essencial para incentivar o consumo, proporcionando flexibilidade financeira aos consumidores e estimulando as vendas para os pequenos comerciantes.

Alerta contra taxação do parcelamento sem juros

As entidades do setor varejista e representantes de pequenos comerciantes, por meio do manifesto “Parcelo Sim!”, alertam sobre os potenciais impactos negativos na economia caso a modalidade de parcelamento sem juros no cartão de crédito seja taxada. De acordo com as entidades envolvidas, 75% da população brasileira utiliza esse modelo de pagamento, assim como 90% dos varejistas.

Os números destacam a expressiva adoção do parcelamento sem juros como uma prática essencial para a dinâmica econômica do país. O manifesto, que se declara apartidário, busca sensibilizar as autoridades políticas do Executivo e do Legislativo sobre os riscos associados à possível taxação dessa modalidade.

Caso a taxa seja implementada, o manifesto aponta que 42% dos brasileiros planejam reduzir seus gastos pela metade, evidenciando o impacto direto nas decisões de consumo da população economicamente ativa. Além disso, destaca-se a preocupação com os pequenos varejistas, que desempenham um papel fundamental na economia local e poderiam ser prejudicados pela eventual taxação.

As entidades afirmam que o movimento visa evitar que a população ativa economicamente e os varejistas sejam prejudicados pelos grandes bancos. O manifesto destaca a importância de manter o parcelamento sem juros como uma opção acessível para os consumidores, contribuindo para a preservação do poder de compra da população.



Movimento “Parcelo Sim!” conta com a participação de várias entidades

O movimento “Parcelo Sim!”, vem ganhando destaque ao defender a manutenção do parcelamento sem juros em compras no cartão de crédito. Além da participação ativa da Fecomércio e do Sebrae, o movimento é integrado por outras entidades de peso no setor varejista. Veja a seguir:

Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad);

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel);

Associação Brasileira dos Lojistas Satélites de Shoppings (ABLOS);

Associação Brasileira de Academias (Acad);

Associação de Lojistas do Brás (Alobras);

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL);

Parcele na Hora;

Assoiação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste); e

União dos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências (Univinco).

A iniciativa conjunta das entidades do setor varejista e representantes de pequenos comerciantes ressalta a importância do parcelamento sem juros. A participação ativa de associações de renome, como Fecomércio-SP e Sebrae, torna evidente a preocupação coletiva em preservar essa prática frente às discussões sobre possíveis mudanças econômicas.