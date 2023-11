Pardison Fontaine lança nova faixa dissimulada contra o garanhão da ex Megan Thee

Reproduzir conteúdo de vídeo





Garanhão Megan Thee apareceu para acusar o ex-namorado, Pardison Fontainede trapacear em uma faixa recente dela – e agora, o cara está revidando … com sua própria música dissimulada.

O rapper/escritor lançou uma nova música chamada “THEE PERSON”… e é obviamente dirigida a Meg – com a letra mencionando-a explicitamente pelo nome, além de uma tonelada de outros golpes em sua personagem que ele diz ter observado no rescaldo do relacionamento deles.

Você pode conferir o hérnia para você mesmo … mas basicamente, ele sugere que Meg é uma pessoa um tanto problemática – pelo menos como ele a conhecia – dizendo que ela deveria se olhar no espelho.

Pardi parece fazer referência ao tempo da MTS com Tory Lanez – antes do incidente de 2020 – assim como outros caras com quem ele insinua fortemente que ela pode ter dormido … apesar de ela ter dito a ele que não tinha dormido na cara dele. Em outras palavras, Pardi está tomando seu próprio chá no quarto.

Claro, isso aconteceu depois que Meg lançou seu single, “Cobra”, apenas algumas semanas atrás – onde ela afirmou que pego pato rastejando com outra mulher enquanto estavam juntos.

Eles se separaram discretamente no início deste ano… com Meg recentemente saindo com uma famosa estrela do futebol… mas parece que ainda há alguns sentimentos desagradáveis ​​​​ao longo de 2 anos deles como casal.