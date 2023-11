Participantes do Alabama Riverboat Brawl lançam linha de produtos

Duas pessoas-chave na briga viral de barcos fluviais no Alabama estão capitalizando sua nova fama… vendendo produtos baseados na luta infame.

Reggie Rayque foi acusado de conduta desordeira após ser identificado como o homem que bateu em várias pessoas com uma cadeira dobrável, e Tammie Howard juntou-se ao advogado Jean “J” Carter para lançar a nova linha de produtos.

Carter nos disse que Ray e Howard queriam criar seu próprio estoque depois de ver outras pessoas vendendo roupas relacionados à briga de barcos fluviais – e usando sua imagem – em sites como Etsy e Amazon.

Vendida entre US$ 12,99 e US$ 59,99, a “Alabama Brawl Collection” apresenta uma série de canecas, garrafas de água, chapéus, suéteres e moletons com o slogan mais comum: “Fade In The Water”.

Outros slogans da linha unissex incluem “Lift Every Chair And Swing”, “Let Freedom Swing”, “Chairman For Justice” e “Nathaniel Alexander, ele inventou a cadeira dobrável para que você pudesse balançar”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





06/08/23

Os tamanhos variam de S a 3XL, com o site incentivando as pessoas a pegar os itens para “celebrar a bravura da Briga do Alabama”.

Seguindo em frente… J Carter também nos disse que Reggie e Tammy decidiram tomar medidas legais contra aqueles que usaram sua imagem e marcas registradas sem seu consentimento.