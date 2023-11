Participe da promoção do Nubank e tenha a chance de ganhar até R$ 200 mil reais

O Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil, está oferecendo uma promoção incrível para seus clientes. Com a promoção “N Chances de Ganhar“, você tem a oportunidade de concorrer a prêmios de até R$ 200 mil reais. Neste artigo, vamos te mostrar como participar dessa promoção e aumentar suas chances de ganhar.

Como funciona a promoção “N Chances de Ganhar”?

A promoção “N Chances de Ganhar” foi lançada em outubro e vai até dezembro. Ela oferece aos clientes do Nubank a chance de participar de sorteios diários de R$ 2.000. Para se qualificar, é simples: a cada R$ 100 gastos no cartão de crédito do Nubank, você recebe um bilhete da sorte. Ou seja, quanto mais você gastar, mais bilhetes acumula e maiores são suas chances de ganhar.

Você pode ganhar bilhetes em todas as compras feitas com o cartão Nubank, incluindo pagamentos na função crédito, cartões virtuais e carteiras digitais. No entanto, é importante ressaltar que pagamentos por Pix no crédito, boleto no crédito ou recarga de celular não são elegíveis para essa promoção.

Como participar da promoção?

Para participar da promoção “N Chances de Ganhar”, você precisa configurar seu cartão Nubank pelo aplicativo, disponível para Android e iOS, e ativar a promoção. Após aceitar participar, você pode acessar a promoção na seção “N Chances de Ganhar” na tela inicial do aplicativo, na área de cartão de crédito.

Dicas para aumentar suas chances de ganhar

Além dos bilhetes gerados por compras, o Nubank oferece outras maneiras de acumular bilhetes extras e aumentar suas chances de ganhar. Confira algumas dicas:

Ganhe a cada 3 dias: Faça compras no crédito acima de R$ 5 em 3 dias diferentes. Ative o Open Finance: Compartilhe seus dados de outros bancos e histórico financeiro com o Nubank. Guarde R$ 100 na Caixinha: Poupe dinheiro de forma personalizada e atinja seus objetivos mais rapidamente. Use os cartões virtuais do Nubank: Faça compras no crédito usando seu cartão virtual. Compre por aproximação: Realize uma compra no crédito por aproximação, usando seu cartão de crédito físico ou uma carteira digital. Compre no crédito com NuPay: Aproveite os benefícios do NuPay, como um limite de crédito extra e parcelamento de compras em até 24 vezes.



Lembrando que essas dicas são oportunidades extras para acumular bilhetes da sorte e não garantem a vitória na promoção.

Como aumentar seu limite de crédito no Nubank

Se você está em busca de uma maneira eficaz de expandir seu limite de crédito no Nubank, o Nu Limite Garantido pode ser a solução que você estava procurando. Essa função permite aos clientes terem um limite de até R$ 5.000.

Como funciona o Nu Limite Garantido?

Com o Nu Limite Garantido, você pode definir seu próprio limite de crédito com base no saldo existente em sua conta Nubank. A mecânica é simples: você reserva uma parte do saldo nas chamadas “Caixinhas” para utilizar como garantia do cartão de crédito. Dessa forma, você pode realizar compras parceladas ou à vista com o cartão, sem comprometer o restante do seu dinheiro. Além disso, o valor reservado rende na conta.

É importante lembrar que, em caso de atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, o dinheiro guardado na “Caixinha” será utilizado para quitar a fatura, pois os valores aplicados nas “Caixinhas” funcionam como garantia para o pagamento das obrigações financeiras.

Como ativar o Nu Limite Garantido?

Para ativar o Nu Limite Garantido, basta acessar o aplicativo Nubank no seu dispositivo móvel e seguir alguns passos simples:

Abra o aplicativo e encontre a opção “Meus limites”. Selecione “Nu Limite Garantido”. Crie uma “Caixinha” adicional para alocar os recursos que servirão como limite de crédito. Familiarize-se com todas as informações pertinentes sobre o serviço. Finalmente, clique em “Criar Nu Limite Garantido”.

Mesmo que você já possua outras “Caixinhas” no Nubank, será necessário criar uma nova exclusivamente para ampliar o limite de crédito. Após adquirir o serviço, todos os recursos depositados na nova “Caixinha” estarão disponíveis como limite no seu cartão de crédito Nubank.

Utilize os serviços de maneira responsável

O Nubank oferece diversas oportunidades para seus clientes aumentarem suas chances de ganhar prêmios e expandirem seus limites de crédito. A promoção “N Chances de Ganhar” e o Nu Limite Garantido são excelentes maneiras de aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pela fintech. Lembre-se sempre de utilizar os serviços do Nubank de maneira responsável e manter seus pagamentos em dia. Assim, você poderá construir um relacionamento sólido com o Nubank e usufruir de todos os programas de crédito e benefícios oferecidos. Aproveite as oportunidades e boa sorte!