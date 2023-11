Participe e tenha o limite de crédito dos seus sonhos

O Nubank revolucionou o mercado financeiro ao oferecer uma alternativa moderna e acessível aos consumidores. Com a introdução do Nu Limite Garantido, essa fintech inovadora trouxe ainda mais flexibilidade e poder de escolha para seus clientes. Neste artigo, vamos explorar em detalhes como funciona o Nu Limite Garantido, suas vantagens e como aproveitar ao máximo esse recurso.

O que é o Nu Limite Garantido?

O Nu Limite Garantido é uma estratégia inovadora do Nubank que permite aos clientes aumentar proativamente o limite do seu cartão de crédito. Ao alocar um montante de investimento como garantia, o cliente tem a oportunidade de ampliar sua capacidade financeira de forma segura e controlada. Essa alocação de investimento funciona como um impulso para o limite do cartão de crédito, proporcionando mais flexibilidade nas finanças pessoais dos usuários.

Como funciona o Nu Limite Garantido?

O Nu Limite Garantido é uma das opções oferecidas pelo Nubank para aprimorar a experiência financeira de seus clientes. Ao acessar o aplicativo do Nubank, o cliente pode selecionar facilmente a opção de aumentar o limite do seu cartão de crédito. A partir daí, será possível realizar a alocação de um montante de investimento como garantia, que servirá como base para o novo limite de concessão.

É importante ressaltar que os recursos investidos na modalidade Nu Limite Garantido ficam alocados em uma “caixinha” específica, que opera sob o modelo de Recibo de Depósito Bancário (RDB). Isso significa que o montante investido terá um rendimento de 100% do CDI, proporcionando um retorno financeiro atrativo para o cliente.

Vantagens do Nu Limite Garantido

Mais controle financeiro

Com um limite de crédito superior, os clientes têm a oportunidade de direcionar suas despesas para o cartão de crédito do Nubank. Isso facilita o controle financeiro, permitindo uma melhor visualização e organização dos gastos. Além disso, o aumento do limite proporciona mais flexibilidade para lidar com imprevistos e necessidades emergenciais.



Rendimento atrativo

Uma das grandes vantagens do Nu Limite Garantido é o rendimento de 100% do CDI sobre o montante investido. Isso significa que o cliente não só amplia seu limite de crédito, mas também tem a oportunidade de fazer seu dinheiro render de forma segura e rentável. Essa opção pode ser especialmente interessante para aqueles que desejam conciliar o uso do cartão de crédito com uma estratégia de investimento.

Utilização dos investimentos como garantia

No caso de não pagamento da fatura até a data de vencimento, os investimentos alocados como garantia podem ser utilizados para o pagamento total ou parcial da mesma. Essa possibilidade traz uma segurança adicional tanto para o cliente quanto para o Nubank, garantindo que os recursos não sejam comprometidos em caso de inadimplência.

Como aproveitar o Nu Limite Garantido ao máximo?

Se você é cliente do Nubank e deseja aproveitar ao máximo o Nu Limite Garantido, aqui estão algumas dicas úteis:

Avaliar suas necessidades financeiras: Antes de aumentar seu limite de crédito, avalie cuidadosamente suas necessidades e capacidade de pagamento. -se de que o aumento do limite seja condizente com sua situação financeira atual. Faça um planejamento financeiro: Utilize o aplicativo do Nubank para criar um planejamento financeiro detalhado. Estabeleça metas de despesas e acompanhe suas despesas regularmente para garantir que o aumento do limite seja utilizado de forma responsável. Utilize o cashback: Além do Nu Limite Garantido, o Nubank oferece o programa de recompensas cashback . Aproveite esse benefício para obter reembolsos em suas compras e utilizar esse valor para investimentos, pagamento de contas ou outras necessidades financeiras. Acompanhe seus investimentos: O Nu Limite Garantido possui um rendimento de 100% do CDI. Acompanhe regularmente o rendimento de seus investimentos e avalie oportunidades de aumentar sua rentabilidade.

Aproveite os benefícios da fintech

O Nu Limite Garantido é uma inovação que permite aos clientes do Nubank ampliar proativamente seu limite de crédito. Com mais flexibilidade e controle financeiro, essa opção se torna uma ferramenta útil para os consumidores que desejam otimizar suas finanças pessoais. Ao combinar o Nu Limite Garantido com outros benefícios oferecidos pelo Nubank, como o cashback, é possível aproveitar ao máximo as vantagens dessa fintech revolucionária. Portanto, se você é cliente do Nubank, não deixe de explorar todas as possibilidades e recursos disponíveis para melhorar sua experiência financeira.