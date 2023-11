Partida de futebol de Lionel Messi adiada por briga selvagem e sangrenta nas arquibancadas

Uma luta selvagem começou pouco antes Lionel Messi O jogo de Terça-feira à noite… e a briga ficou tão grande e tão sangrenta – a partida do astro do futebol foi adiada para que a polícia pudesse manter tudo sob controle.

O conflito dentro do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, começou inicialmente quando os hinos nacionais do Brasil e da Argentina foram tocados pouco antes do início da partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo.