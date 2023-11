Passageiro adolescente do cruzeiro Royal Caribbean morre após cair da varanda

A tragédia ocorreu em alto mar quando um passageiro morreu tragicamente a bordo de um navio de cruzeiro da Royal Caribbean.

Um passageiro disse ao TMZ que um menino de 16 anos perdeu a vida depois de cair da varanda no convés no sábado … enquanto o navio ‘Allure of the Seas’ partia de Porto Canaveral, na Flórida, para Nassau, Bahamas, no início horas. Não está claro se a queda foi acidental.

Fomos informados de que foram feitos grandes esforços para salvar sua vida… com um anúncio pedindo aos passageiros que doassem sangue na tenda médica.

No entanto, uma fonte com conhecimento nos diz que o menino faleceu mais tarde no hospital… não no navio.

As fotos que obtivemos também mostram as consequências da cena devastadora… com fita adesiva na varanda e uma tenda no convés visível.