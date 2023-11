Passe limão na axila e tenha esses benefícios surpreendentes

Essa é uma fruta cítrica amplamente conhecida por seu sabor refrescante e sua versatilidade na cozinha, mas você sabia que se passar limão na axila terá benefícios surpreendentes?

Afinal, além de ser um ingrediente delicioso em receitas culinárias e bebidas, o limão também é usado de várias formas em rituais de beleza e cuidados pessoais.

Hoje vamos te contar mais sobre as vantagens de passar limão nas axilas e como essa prática pode melhorar sua rotina diária de cuidados pessoais.

Benefícios da aplicação de limão na axila

Apesar de ser uma surpresa para muitos, o uso do limão como produto de beleza e higiene pode trazer diversas vantagens. Veja a seguir as principais delas.

Desodorante natural

Uma das razões pelas quais muitas pessoas consideram a aplicação de limão na axila é devido às suas propriedades desodorantes naturais.

Isso porque o ácido cítrico presente no limão ajuda a eliminar as bactérias responsáveis pelo odor nas axilas, mantendo a área fresca e livre de cheiros desagradáveis.

No entanto, lembre-se de que essa é uma solução temporária e não oferece proteção de longa duração, como os desodorantes comerciais.



Clareamento da pele

O ácido cítrico do limão também tem propriedades de clareamento da pele. Se você tem axilas escurecidas devido ao atrito, depilação ou hiperpigmentação, a aplicação regular dessa fruta pode ajudar a clarear a pele gradualmente.

Entretanto, a exposição ao sol após a aplicação de limão nas axilas pode resultar em manchas, portanto, é importante aplicar apenas à noite e enxaguá-lo completamente de manhã.

Ação antibacteriana e antifúngica

O limão é conhecido por suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, o que o torna uma opção natural para combater infecções e irritações nas axilas.

Dessa forma, se você está propenso a infecções de pele na região das axilas, a aplicação de limão pode ajudar a prevenir e tratar essas condições.

Passe limão na axila e tenha esse benefício surpreendente: esfoliação suave

O ácido cítrico do limão pode atuar como um esfoliante suave, ajudando a remover as células mortas da pele e promovendo uma pele mais suave e macia.

No entanto, é crucial não esfregar a pele com muita força, pois isso pode causar irritação. Em vez disso, passe o limão na axila com cuidado e delicadeza.

Redução do suor excessivo

Algumas pessoas usam o limão nas axilas para reduzir o suor excessivo. A saber, embora o limão não seja um antitranspirante tão eficaz, seu ácido pode contrair temporariamente os poros, o que pode levar a uma diminuição temporária da transpiração.

Vale lembrar que esse efeito é temporário e pode não ser adequado para todos os tipos de pele.

Assim, aplique uma pequena quantidade de limão na pele e espere alguns segundos. Se não ocorrer nenhuma irritação, avermelhamento, etc., você pode passar o limão na axila sem problemas.

Instruções para a aplicação de limão na axila

1. Comece com axilas limpas e secas. Lave bem a área e seque completamente antes de aplicar o limão; 2. Corte um limão ao meio e esprema o suco em um recipiente; 3. Em seguida, use um chumaço ou uma bola de algodão para aplicar o suco nas axilas. Aliás, certifique-se de não aplicar muito suco, pois uma pequena quantidade é suficiente; 4. Deixe o suco de limão secar antes de vestir roupas, pois a umidade pode causar manchas; 5. Após 15 – 30 minutos, lave bem as axilas com água morna para remover o suco. Dessa forma, certifique-se de que não haja resíduos na pele; 6. Evite a exposição ao sol direto após a aplicação, pois o ácido do limão pode tornar a pele mais sensível à luz solar; 7. Realize esse processo uma vez por semana ou conforme necessário, dependendo dos benefícios específicos que você deseja obter.

Dicas de segurança para passar limão na axila

Embora a aplicação de limão na axila ofereça benefícios surpreendentes, é importante lembrar que essa prática pode não ser adequada para todos.

Pessoas com pele sensível ou alergias ao limão devem evitar essa técnica. Além disso, se você notar qualquer irritação, coceira ou vermelhidão após a aplicação, interrompa imediatamente o uso e lave a área com água corrente.

O limão é um ingrediente natural que pode ser uma adição interessante à sua rotina de cuidados pessoais, especialmente nas axilas, se você não possui alergia. E se você deseja experimentar os benefícios da aplicação de limão, faça-o com moderação e atenção à reação da sua pele.

Lembre-se de que, como em qualquer prática de cuidados pessoais, funcionando para uma pessoa pode não funcionar para outra, portanto, é fundamental conhecer o seu corpo e as necessidades da sua pele.

E se você gostou de saber mais sobre passar limão na axila e obter benefícios surpreendentes, nos conte aqui nos comentários se vai adotar essa prática!