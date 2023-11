Passo a passo DEFINITIVO para SACAR FGTS antes do previsto

Para quem tem o desejo de adiantar a retirada do FGTS, o PicPay e o Nubank lançaram uma solução prática. As plataformas introduziram uma funcionalidade diretamente no aplicativo, permitindo aos titulares de contas digitais antecipar o resgate do Fundo de Garantia.

Interessado? Continue lendo e apresentaremos um guia simplificado para utilizar esse serviço de antecipação do FGTS. Lembrando que está disponível mesmo para aqueles que se encontram com limitações de crédito, seja no PicPay ou no Nubank.

Benefícios da antecipação do Fundo de Garantia

O adiantamento do FGTS pode ser uma escolha atraente para quem necessita de fundos de forma rápida para organizar suas finanças ou realizar projetos. Isso oferece flexibilidade e agilidade, tornando-se uma alternativa interessante para muitos trabalhadores.

Com taxas competitivas e uma rápida aprovação de crédito, o serviço beneficia até mesmo aqueles que enfrentam restrições de crédito. Portanto, é aconselhável comparar as opções disponíveis no mercado e escolher a que melhor atende às suas necessidades financeiras.

Antecipação do FGTS com o PicPay

Em primeiro lugar, é importante entender que ao realizar esse procedimento, você será enquadrado no saque-aniversário do FGTS. Para cancelar essa modalidade, é necessário esperar 24 meses. Além disso, o montante estará disponível no mês de aniversário do contribuinte.

Portanto, para antecipar o saque-aniversário do Fundo de Garantia por meio do app do PicPay, siga estas etapas:

Primeiramente, acesse o app do FGTS ( Android e iOS ) e ative a opção de saque-aniversário. Isso é o primeiro passo para aproveitar essa chance de adiantamento;

e ) e ative a opção de saque-aniversário. Isso é o primeiro passo para aproveitar essa chance de adiantamento; Em seguida, permita que o PicPay Bank consulte suas informações de FGTS. Essa autorização é necessária para que o aplicativo avalie seu perfil e ofereça as condições de adiantamento;

Agora, abra o app e, na tela inicial, vá até a seção “Empréstimo”. É nessa seção que você encontrará a opção de antecipação do saque-aniversário do fundo de garantia;

No aplicativo, selecione a opção de antecipação do saque-aniversário do FGTS e clique em “Solicitar empréstimo”. Em seguida, siga as orientações para concluir o pedido.



Dentro de alguns minutos, o valor solicitado estará disponível em sua conta. No entanto, é importante notar que, embora seja uma solução conveniente, há uma taxa de juros a partir de 1,29% associada ao adiantamento. Portanto, leia atentamente o regulamento antes de finalizar a transação. Por fim, a aprovação do crédito é rápida, geralmente em até dois minutos.

Nubank também tem antecipação de recursos do Fundo de Garantia

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desempenha o papel de uma rede de proteção destinada aos empregados. Ele é frequentemente acessível em circunstâncias de desligamento sem motivo justificado, equiparando-se a uma retirada de término de contrato.

Entretanto, uma categoria, amplamente divulgada nos últimos tempos, o saque-aniversário, também se encontra à disposição. Agora, o Nubank apresenta uma solução interessante para simplificar o acesso a essa vantagem.

Como sugere o próprio termo, o saque-aniversário pode ser efetuado exclusivamente no mês de comemoração do funcionário. No entanto, o roxinho concede uma alternativa benéfica aos seus clientes, viabilizando a antecipação das retiradas de anos vindouros, eliminando a necessidade de aguardar até o mês de aniversário.

No campo real, a instituição financeira virtual oferece uma linha de crédito correspondente ao montante do saque-aniversário, com a capacidade de sacar o montante integral em um período de 12 prestações.

É crucial ter em mente que se trata de um empréstimo, que deve ser devidamente reembolsado mais adiante. O Nubank aplica taxas de juros mais reduzidas a essa alternativa, contudo, é crucial refletir sobre se a oportunidade é genuinamente benéfica.

