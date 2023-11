Patchy Mix lança PFL na próxima luta, detalha novo contrato que paga a ele ‘uma tonelada de dinheiro’

Quando Patchy Mix conquistou o título indiscutível dos galos do Bellator na noite de sexta-feira, ele finalmente se tornou o campeão final de 135 libras da promoção antes de ser adquirida pelo PFL.

Embora o acordo de compra do Bellator pelo PFL já estivesse em andamento há meses, os lutadores descobriram junto com o resto do mundo que a compra estava concluída. A partir de agora, o Bellator continuará a existir sob uma marca separada sob a égide da PFL, embora todos os lutadores contratados tenham a oportunidade de trabalhar com ambas as promoções.

Há também um plano para um card PFL vs. Bellator com campeões de ambas as organizações se enfrentando no pay-per-view. Infelizmente para Mix, o PFL não tem divisão de peso galo, o que o deixa no limbo.

“Seria legal se eles tivessem um campeão incrível que todos temessem”, disse Mix sobre o PFL durante uma aparição no O lutador contra o escritor. “Então eu poderia ir até lá e vasculhar seus bolsos e dar uma surra nele. É isso que estou pensando, mas eles não têm isso.”

Sem essa opção, Mix não pode participar das lutas campeão contra campeão, mas ainda pode lançar o PFL em seu próximo adversário ideal.

Por já ter atropelado a maioria dos pesos galo do elenco do Bellator, Mix só vê uma opção que se destaca das demais.

“Eu tenho [almost] esvaziou a divisão, de um a cinco”, disse Mix. “Não. 1, Sergio Pettis, eu venci ele. Nº 2 Raufeon Stots [I beat him]nº 3 é [Juan] Archuleta, nº 4 é [Magomed Magomedov] e o número 5 é Kyoji Horiguchi, então venci quatro de cinco. Há um cara sentado lá e só há uma luta pela frente.

“Estou perseguindo isso desde o dia em que aconteceu, e tem que acontecer. Por que não me colocar contra Juan Archuleta?”

Mix ostenta um recorde de 19-1, com sua única derrota contra Archuleta em sua primeira tentativa de título em 2020. Desde esse revés, ele conquistou seis vitórias consecutivas com cinco finalizações, incluindo sua vitória por finalização sobre Sergio Pettis para reivindicar o título peso galo do Bellator .

Enquanto isso, Archuleta venceu quatro lutas consecutivas, conquistando no processo o título peso galo do RIZIN.

Seus registros prepararam o terreno para uma revanche épica, e Mix espera que o PFL atenda seu desejo.

“Estou voltando mais forte do que nunca”, disse Mix. “Cometi erros naquela primeira luta que nunca mais cometerei. Acredito que poderia prendê-lo. Isso é o que eu quero fazer. Eu quero lutar com ele. Quero acabar com ele e quero corrigir meu recorde corretamente novamente.

“Estou muito diferente agora. Eu sou um açougueiro lá. Imagine isso. E se eu massacrasse e acabasse com ele? Tenho 20-1, 16 finalizações, vinguei sua única derrota, isso seria incrível.”

Mix também está ansioso para trabalhar com o PFL porque acabou de fechar um novo contrato de longo prazo com o Bellator MMA antes de sua luta com Pettis. O contrato provavelmente o vinculará ao PFL e ao Bellator em um futuro próximo, e ele definitivamente não está reclamando.

“Estou recebendo uma tonelada de dinheiro”, disse Mix. “Recebi uma tonelada de dinheiro na sexta-feira. Assinei um novo contrato, esse foi o primeiro do meu novo contrato, e recebi muito, muito bem, como deveria ser um campeão. Como um dos melhores pesos galo do mundo deveria.”

No que diz respeito a dizer adeus ao Bellator – para todos os efeitos, quando se trata do antigo regime sob a propriedade da Paramount – Mix não poderia elogiá-los o suficiente.

Embora o PFL tenha se oferecido para trazer todos os funcionários do Bellator, incluindo matchmakers e executivos como Scott Coker, resta saber qual será a estrutura corporativa quando a nova versão da promoção for lançada em 2024.

Aconteça o que acontecer, Mix não pode agradecer ao Bellator o suficiente por lhe dar a chance de ingressar nas grandes ligas e fornecer-lhe a plataforma para provar que é um dos melhores lutadores do mundo.

“É como uma família. Eu os amo”, disse Mix sobre o Bellator. “Eu amo cada membro da equipe e a propriedade. Mike Kogan, ele mudou minha vida. Eu era criança, estava lutando no King of the Cage, 10-0 com uma seqüência de 20 vitórias consecutivas [combined with my amateur record]. Na minha primeira luta, ele me colocou no Madison Square Garden. Ganhei dinheiro para mudar minha vida. Minha mãe, toda a minha família estava lá. Ele me deu a volta três meses depois, me colocou em outra briga, colocou mais dinheiro no meu bolso. Então me virou de novo, me deu um novo contrato, me levou de avião para o Japão, me deu a oportunidade de lutar contra um dos melhores caras de Tóquio no Ano Novo, e depois de seis minutos na promoção, ele me deu uma chance pelo título. Dinheiro para mudar vidas lá.

“Eu viajei pelo mundo. MSG, Tóquio, Irlanda, lutei com James Gallagher lá. Eles me colocaram no torneio de um milhão de dólares, me mandaram duas vezes para o Havaí, me deram todos esses campeões mundiais. Me deu dinheiro para mudar minha vida. Não posso ser grato o suficiente por essas pessoas.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio