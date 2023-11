Patchy Mix não tem nada além de ‘respeito’ pelo campeão do UFC Sean O’Malley, mas ‘aposto em mim contra qualquer um’

Patchy Mix reconhece o quanto o hype e a promoção influenciam a percepção do público sobre um lutador.

Basta olhar para o currículo impressionante que o nova-iorquino possui – um recorde de 18-1, com 13 dessas vitórias por nocaute ou finalização. Mix também marcou, sem dúvida, um dos melhores nocautes de 2023 quando derrotou Raufeon Stots com uma joelhada brutal em abril para encerrar o Grande Prêmio peso galo do Bellator e se colocar em posição de lutar contra Sergio Pettis pelo título indiscutível na sexta-feira no Bellator 301 .

Enquanto isso, Sean O’Malley detém quase exatamente o mesmo recorde – 17-1 sem contestação – e, ironicamente, ele também tem 13 finalizações em sua carreira. A maior diferença sem dúvida tem sido a plataforma em que atua, com O’Malley reinando como campeão peso galo do UFC, que é inegavelmente a maior promoção de MMA do planeta.

Mix não tem ciúme do sucesso de O’Malley – longe disso, na verdade – mas ele também sabe o quanto o hype e a promoção separam os dois, apesar de credenciais assustadoramente semelhantes.

“Tenho respeito por Sean O’Malley”, disse Mix ao MMA Fighting. “Porra, eu estava bem ao lado da família dele quando ele ganhou o título. Mesmo treinando com Aljamain [Sterling] e tenho muito respeito por Aljo. Foi uma pena vê-lo perder assim porque ele estava em uma grande corrida e poderia ter se autodenominado GOAT com as credenciais que estava ganhando, vencendo TJ Dillashaw, derrotando Henry Cejudo. Esses são grandes nomes para ele. Acabei de ver Sean O’Malley, havia algo no ar naquela noite. Foi uma noite especial para ele. Você tem que apenas respeitar onde é devido. Foi um momento mágico.

“Ele nocauteou e conquistou o título mundial do UFC. Isso apenas mostra marketing e promoção. Ele conquistou o título mundial do UFC com esse tipo de nocaute. Muito menos devastador do que meu nocaute. O meu foi em 80 segundos, com o mesmo valor em jogo contra um cara que estava 19-1. Os fãs comuns mal ainda me conhecem. É aí que eu vou com a promoção, mas você tem que respeitá-lo.”

Independentemente da organização, Mix há muito se considera o melhor peso galo do esporte e nunca desistiu de um desafio para provar isso.

Se a oportunidade se apresentasse, ele aceitaria uma luta contra alguém como O’Malley para resolver aqueles debates infames sobre quem venceria um confronto promocional cruzado, mesmo que haja poucas chances de isso acontecer.

“Eu nem comecei a desmontar essa luta, mas apostaria contra qualquer um”, disse Mix. “Acho que se eu lutasse com ele, com um camp adequado, acho que poderia derrotar aquele cara também. Sem dúvida.

“Mas isso nem está em discussão agora. A única coisa que estou pensando é Sergio Pettis.”

Enfrentando Pettis no Bellator 301, Mix não só tem a chance de se consolidar como o campeão indiscutível dos galos do Bellator, mas também enfrenta um adversário mais estabelecido. Pettis cresceu sob a bandeira do UFC antes de ir para o Bellator, então ele já tinha um nome conhecido quando ingressou na promoção.

Para adicionar a isso, Pettis reuniu uma série de vitórias de cair o queixo, incluindo um nocaute giratório sobre Kyoji Horiguchi e, em seguida, duas decisões desequilibradas sobre Juan Archuleta e o atual rei dos penas do Bellator, Patricio Pitbull.

Goste ou não, Mix acredita que Pettis apresenta tantos desafios quanto qualquer um que possa ser jogado contra ele no UFC, e isso inclui o atual campeão até 135 libras.

“É muito bom ter a oportunidade de lutar contra alguém como Sergio Pettis, com um nome grande como esse”, disse Mix. “Acho que nessas outras promoções vou lutar com um cara de 19-1 como o Raufeon Stots – olha só, 19-1. Pense em alguns daqueles caras do outro lado. Ele seria um matador no UFC, e isso seria mais divulgado para que as pessoas conhecessem mais sobre cada um de nós. Mas isso não dilui minha vitória. Ainda é uma vitória sobre o mesmo nível de competição e isso é tudo que importa para mim.

“Contanto que eu consiga dormir à noite. Estou ansioso para enfrentar grandes desafios como Stots e Pettis, assim como Pettis fez com Pitbull. Somos alguns dos melhores caras do mundo aqui deste lado.”

Comparações à parte, Mix não perde o sono se não for tão conhecido ou popular quanto alguém como O’Malley, porque não se inscreveu para competir no MMA para ficar famoso.

Mix quer deixar seu próprio legado no esporte, ganhar muito dinheiro ao longo do caminho e, no final das contas, deixará seu histórico falar por si.

“Não estou tentando calar ninguém”, disse Mix. “Só estou tentando ganhar o máximo de dinheiro possível no MMA e cuidar da minha família e das pessoas ao meu redor. Eu realmente não presto atenção a nada disso. Todas as pessoas que são apenas casuais no esporte, isso não me incomoda.

“Como falei, tenho 11 lutas amadoras, 18 como profissional, 29 de 30 vitórias em todo o MMA, com umas 23 finalizações e estou batendo esse recorde. Eu adoro recordes e estatísticas. Eu realmente não me importo com os casuais ou algo assim. Contanto que eu saia deste esporte rico e minha família seja cuidada, isso é tudo que realmente me importa.”