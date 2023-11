Patrick Beverley queria que Karl Anthony-Towns sufocasse Draymond Green durante a briga

EUTodos os torneios da temporada terão momentos como o da última terça-feira entre o Os Golden State Warriors e os Minnesota Timberwolves, as pessoas estarão cantando por tudo isso. Entendemos que brigar durante um jogo de basquete não é o melhor exemplo para as crianças, mas as apostas são altas desde o início da temporada e isso adiciona mais uma camada de entretenimento a todo o show. Na terça-feira, o atacante Draymond Green do Warriors. Ele foi expulso do jogo após engasgar Rudy Gobert, que estava brigando fisicamente com Klay Thompson. As cenas foram pura confusão, pois as pessoas podiam ver Green sorrindo enquanto sufocava Gobert. Mas um ex-Timberwolf ficou bastante decepcionado com o resto de seus ex-companheiros de equipe.

Pat Bev furioso com KAT por não ter as costas de Rydu Gobert durante a luta Warriors-Wolves

Patrick Beverley acrescenta mais insulto à lesão

Durante uma recente entrevista em podcast, Patrick Beverley teve muito a dizer sobre as reações dos Timberwolves ao que Draymond Green fez com Gobert. Lembre-se de que ele costumava ser um Timberwolf e gostaria de ter visto mais Karl Anthony-Towns ou Anthony Edwards durante aquela altercação. Talvez não vê-los no quadro tenha sido bom para os Lobos, mas Pat Bev sempre gostou de intensificar as coisas. O que ele precisava era que outros jogadores do Timberwolves se apresentassem e defendessem Gobert dos ataques de Draymond Green. Em poucas palavras, ele queria que esse incidente se transformasse em uma briga total. Ele não disse exatamente essas palavras, mas é fácil chegar aonde ele quer chegar com suas declarações.

Aqui está o que Pat Bev disse em seu podcast: “KAT, falso como o inferno. [bleeper] ficar sufocado. E Draymond também sabia. Eu conheço Draymond. Draymond sabia. Ele, ‘OK, este é o momento aqui, sim.’ De qualquer maneira, ninguém gosta de Rudy. Esse foi o momento perfeito para fazer isso. Como, ‘[bleep] isso, deixe-me sufocar Rudy [bleep].’ E você conhece Draymond, ele está buscando o maior [bleeper]. Isso foi muito estratégico. Eu vejo KAT fazer uma cara feia, mas você não está fazendo merda nenhuma. Estrangule Draymond de volta. Então agora, se eu sou Draymond, eu digo, ‘Sim, eu sufoquei o centro deles e seus manos não fizeram nada. É assim que estou vendo as coisas. Direto.”