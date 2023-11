Patrick Mahomes defende Marquez Valdes-Scantling na derrota para os Eagles: eu poderia ter encurtado um pouco

Fseguindo o Chefes de Kansas City‘derrota decepcionante para os Eagles, Patrick Mahomes dirigiu-se à mídia, discutindo o wide receiver Márquez Valdés-ScantlingA queda crucial no quarto período que lhes custou um potencial touchdown de 51 jardas.

Apesar da oportunidade perdida, Mahomes evitou culpar o companheiro de equipe e, em vez disso, assumiu a responsabilidade, sugerindo que poderia ter lançado a bola com mais precisão.

Patrick Mahomes assume a culpa pela derrota do Chiefs

Mahomes assumiu a responsabilidade

Os recebedores do Chiefs lideram a liga em quedas nesta temporada, mas Mahomes assumiu a responsabilidade pela jogada, reconhecendo que poderia ter colocado a bola mais perto de Valdés-Scantling.

“Simplesmente não saímos com a bola”, disse Mahomes na coletiva de imprensa pós-jogo.

“Eu provavelmente poderia lançar a bola um pouco mais curta. Ele estava totalmente aberto. Você só precisa continuar tentando ficar cada vez melhor.”

Sterling Mahomes vai à pedicure com sua mãe Brittany

Lutas no segundo tempo

No jogo, Mahomes completou 24 de 43 passes para 177 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Esta derrota marcou o terceiro jogo consecutivo em que os Chiefs não conseguiram marcar no segundo tempo, contribuindo para a pior média da NFL de 5,3 pontos por jogo no segundo tempo.

Apesar das dificuldades da equipe, Mahomes demonstrou liderança assumindo a culpa e focando na melhoria.

“Eles sabem que vou continuar atirando”, disse Mahomes.

“Isso é quem eu sou. Vou atirar para o cara que está aberto e geralmente eles fazem as jogadas.

“Ofensivamente, não estamos onde eu gostaria de estar neste momento da temporada, e isso é todo mundo. Tudo começa comigo.”