Patrick Mahomes desencadeia a nova regra da camisa da NFL: “Está dificultando a vida dos QBs”

TA NFL recentemente fez alterações em suas regras sobre quais jogadores podem usar quais camisetas, permitindo que os jogadores defensivos usem números de um dígito. Embora isso possa parecer uma pequena mudança, não foi bem recebido por zagueiros famosos como Patrick Mahomes e Tom Brady.

Durante uma entrevista recente com Peyton e Eli Manning, Mahomes expressou sua frustração com a nova regra, citando a dificuldade que ela cria para os zagueiros identificarem os jogadores em campo. “É ainda mais louco agora porque todos podem usar um dígito”, disse Mahomes. “Parece legal, vou admitir isso para todo mundo, mas torna as coisas um pouco difíceis para o QB.”

Mahomes passou a explicar que, no passado, era fácil determinar qual grupo de pessoal a defesa havia enviado para o jogo com base nos números de suas camisas.

No entanto, com a nova regra em vigor, agora é muito mais difícil determinar a posição de um jogador com base no seu número. “Você tem esses caras que rodam e você terá um DB que está na casa dos 40 e um linebacker com um dígito”, disse Mahomes. “Ter que realmente reconhecer isso rapidamente.”

Mahomes concorda com a opinião de Brady

Mahomes‘ comentários ecoam aqueles de Tom Brady, que também manifestou desagrado com a nova regra após sua implementação. Na opinião de Brady, a nova regra dá uma vantagem significativa à defesa. “Acho que isso resultará em um futebol muito ruim”, disse Brady. “Não é ótimo para os zagueiros. Eu sei que eles mudaram para os linebackers e seguranças, o que eu acho bom. Mas qualquer coisa que torne mais difícil para o zagueiro ver não é ótimo.”

Apesar das reclamações dos zagueiros, os jogadores de defesa parecem estar gostando da nova regra. Para muitos deles, usar um número de um único dígito é uma medalha de honra e uma forma de se destacar em campo. “É uma coisa legal de se ter”, disse o linebacker Devin White do Bucaneiros de Tampa Bay. “É algo que sempre quis fazer desde que era criança.”

Embora possa haver alguma confusão e frustração inicial à medida que os jogadores se adaptam à nova regra, é provável que ela acabe se tornando a norma. Como o próprio Mahomes disse: “Parece legal”. E numa liga onde o estilo é muitas vezes tão importante como a substância, isso pode ser suficiente para persuadir mais jogadores a abraçar a tendência das camisolas de um dígito.