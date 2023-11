Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes e sua família abraçaram um Halloween com tema esportivo, com a estrela da NFL vestida como um jogador de golfe com uma roupa branca e verde.

A esposa dele, Bretanhae filha Sterling Skye vestiu roupas de caddie que lembram o torneio de golfe The Masters.

“Definitivamente estamos [planning a family theme]”, Mahomes disse antes do Halloween.

“Nos moldes do golfe. Ainda não terminamos exatamente o que [our son] Bronze vai ser, mas acho que vou ser um jogador de golfe, então é legal e fácil.

“No ano passado eu era o sol, então foi um pouco maluco, mas vou me vestir de jogador de golfe. [Our daughter] Libra Esterlinatem uma roupa de caddie, e então estamos tentando descobrir o que fazer com Bronze e fazê-lo completar a roupa da família completa.”

A família Mahomes não precisou ir a um campo de golfe para tirar fotos, já que eles têm um campo Par-3 em sua propriedade de oito acres perto de Belton, Missouri.

Mahomes investiu no imóvel em 2020, com campo de golfe Par-3, conforme apresentado na série “Quarterback” da Netflix.

Jogo crucial na Alemanha

A família comemorou o Halloween antes Patrícioviagem de negócios à Alemanha, onde ele e o Chefes estão prontos para jogar Golfinhos de Miami no Estádio de Frankfurt em 5 de novembro.

Este confronto é crucial, já que ambas as equipes compartilham o melhor histórico da American Football Conference com 6-2. No entanto, permanece incerto se Bretanha, Libra Esterlinae seu filho, Patrício IIItambém participará da viagem.