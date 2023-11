Patrick Mahomes esquece os Chiefs e dá um conselho a Grant Williams: Continue!

Dapesar do ceticismo da pré-temporada, o Dallas Mavericks teve um início forte com um recorde de 6-2, ficando em segundo lugar na Conferência Oeste.

Recém-chegado Grant Williamsque se mudou para Dallas vindo do celtas de Bostontem sido um contribuidor importante, com média de 14,0 pontos e 52,9 por cento de precisão de arremesso, tanto geral quanto na faixa de 3 pontos, em seus primeiros oito jogos.

O time enfrentou o Toronto Raptors em recente jogo em casa, com estrela da NFL Patrick Mahomes do Chefes de Kansas City sentado na quadra.

Troca de mídia social Williams-Mahomes

Williams reconheceu Mahomes‘presença no X, agradecendo o apoio do indiscutivelmente o melhor jogador do NFL.

“Fico feliz em ter você ao nosso lado”, escreveu Williams no X.

No entanto, apesar Mahomes‘ comparecimento, o Mavericks perdeu para o Raptors por 127-116, enquanto Williams enfrentava lutas ofensivas e os Raptors’ Pascal me desculpe e OG Anunoby tiveram desempenhos de destaque com 31 e 26 pontos, respectivamente.

“Sempre mano! Continue assim!” Mahomes respondeu após citar o tweet de Williams.

Luka Doncic, o garoto-prodígio da NBA, não hesitou em enviar um presente especial para um dos casais mais famosos da NFL quando eles estavam na primeira fila do jogo do Mavericks contra o Raptors