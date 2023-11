Patrick Mahomes fala sobre seu relacionamento com Travis Kelce: Ele é meu irmão e nossas famílias são uma só

Chefes de Kansas City estrelas Patrick Mahomes e Travis Kelce compartilham um vínculo estreito fora do campo, evidente em seus papéis nos casamentos um do outro e em uma forte amizade.

A dupla, agora com dois Super Bowls, ampliou suas responsabilidades, dentro e fora do campo. Além dos touchdowns, eles se aventuraram a ser co-proprietários de uma equipe de corrida.

Um vínculo especial entre as duas famílias

Kelceo relacionamento com Taylor Swift alinha bem com Mahomes‘ esposa, Bretanha. Os dois casais são frequentemente vistos apoiando-se nas arquibancadas. Mahomesem entrevista à ESPN Jeff Darlingtonexpressou entusiasmo ao discutir Kelce e destacou o valor de seu relacionamento, destacando sua duradoura irmandade no futebol.

“Sinceramente, sinto que ele é meu irmão” Mahomes observado.

“Quero dizer, falo sobre a família dele e minha família quase se tornou uma família. Por causa do relacionamento que temos e como nos tornamos esses irmãos no campo de futebol.

Patrick Mahomes descreveu Travis Kelce como um “irmão” e disse que sua família e a família de Travis “quase se tornaram uma família”. pic.twitter.com/yer7Wx8JMX ? Farzin Vousoughian (@Farzin21) 19 de novembro de 2023

“Mas fora do campo de futebol também, ele não tenta ser esse Travis Kelce. Ele só quer ser o cara que vem jogar futebol todos os dias, e acho que é isso que o torna tão especial e por que os caras realmente gravitam em direção a ele.

“Ambos adoramos vencer e adoramos competir. E acho que é isso que nos faz ter a mesma sintonia no campo de futebol, pois vamos competir até o fim”.