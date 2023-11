Patrick Mahomes impressionado com os torcedores alemães ‘apaixonados’ após a vitória ‘polêmica’ do Chiefs contra o Dolphins

To jogo da NFL entre o Chefes de Kansas City e os Golfinhosque foi disputado na Alemanha na noite de domingo, viu Patrick Mahomes lado a pé com um Vitória por 21-14 no Parque Deutsche Bank.

MahomesQuem lançou dois passes para touchdown naquela noite, falou sobre a experiência única de jogar fora dos EUA, com o quarterback elogiando os impressionantes torcedores alemães.

“Os torcedores alemães falaram alto durante todo o jogo. Eles foram apaixonados”, disse ele na coletiva de imprensa pós-jogo. “Dava para perceber que eles assistem futebol, futebol americano, diariamente. Eles realmente entendem isso. Foi ótimo para a NFL nos dar esta oportunidade. Tenho certeza de que haverá muitos mais no decorrer da minha carreira. Estou animado para voltar e poder jogar, não apenas em Frankfurt, Munique, mas onde quer que a NFL vá”, concluiu Mahomes.

Fãs afirmam que o jogo foi “fraudado”

O jogo foi um tanto ofuscado por alguns particularmente decisões controversas em campo, tanto que alguns torcedores alegaram que a partida foi fraudada.

Os árbitros marcaram 15 pênaltis no total, sendo apenas seis a favor dos Dolphins e os nove restantes aos Chiefs.. Tais decisões geraram indignação nas redes sociais, com muitos fãs furiosos alegando que a liga não poderia deixar Mahomes e seus Chiefs perderem duas semanas consecutivas. Foram diversas jogadas que, segundo os espectadores, mostram a falta de objetividade dos árbitros.