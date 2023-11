Patrick Mahomes manda mensagem aos Golfinhos após doença e corte na mão: Estou bem

Patrick Mahomes sente-se “perfeitamente bem” depois de uma doença e disse na sexta-feira que está pronto para superar o desempenho abaixo da média da semana passada, quando o Chefes enfrentar o Golfinhos de Miami.

O quarterback de Kansas City teve sintomas semelhantes aos da gripe antes de perder um fumble e lançar duas interceptações na derrota por 24-9 para o Denver Broncos.

“Estou me sentindo perfeitamente bem”, disse Mahomes na sexta-feira em entrevista coletiva depois que os atuais campeões do Super Bowl desembarcaram em Frankfurt e realizaram um treino. “Foi meio que naquela noite e um pouco no dia seguinte. Eu meio que voltei bem rápido.”

Mahomes também sofreu um corte na mão esquerda. Mas ele disse que não está preocupado com isso antes do jogo de domingo.

“A mão está boa, só preciso cobri-la em alguns treinos. Mas não acho que terei muita coisa para o jogo”, disse ele.

Os Chiefs tiveram quedas importantes e cinco reviravoltas na derrota para os Broncos.

“Você encontra essas coisas, corrige, conversa sobre isso com seus treinadores e companheiros de equipe e depois segue em frente”, disse Mahomes. “A NFL é uma temporada longa. Essas coisas acontecem.”

O running back Clyde Edwards-Helaire não viajou por causa de uma doença.

Treinador de chefes Andy Reid disseram que já chegaram na sexta-feira – os Dolphins vieram a Frankfurt na terça para se aclimatar – duas vezes antes e venceram os dois jogos, um em Londres e outro na Cidade do México.

“Os caras pareceram responder a isso”, disse Reid. “Cada equipe é diferente na forma como lida com isso.”

O tight end Travis Kelce não estava preocupado com o jet lag.

“Estamos prontos para rolar a qualquer hora, em qualquer lugar, seja no estacionamento, seja em uma bela grama ou em um campo de lama, não nos importamos”, disse ele.

DIA DE CAMPO

Domingo será a estreia europeia de Mahomes, cujo único outro jogo internacional foi em 2019, quando os Chiefs venceram os Chargers por 24 a 17 no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Os Chiefs estavam escalados para enfrentar os Rams no México um ano antes. Mas o jogo foi transferido – com seis dias de antecedência – para Los Angeles devido às más condições do campo.

O Deutsche Bank Park substituiu recentemente a sua relva natural por uma superfície híbrida recentemente instalada, composta maioritariamente por relva reforçada com fibras sintéticas.

A NFL pressionou pela mudança um ano depois que jogadores e treinadores reclamaram de escorregar na grama natural da Allianz Arena, em Munique.