Patrick Mahomes quer provar que ainda pode ser um arremessador de elite da MLB como seu pai

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes fez sua aparição semanal no “The Drive” via 610 Rádio Esportiva e disse ao apresentador Carrington Harrison que “ainda poderia lançar na década de 90”.

Mahomes, 28 anos, cresceu dentro e ao redor MLB vestiários porque seu pai, Pat Mahomes Sr.., era um arremessador profissional. Patrick II também ocupou o cargo no ensino médio e em 2014, o Tigres de Detroit o convocou, embora ele tenha optado por continuar jogando futebol no Universidade de Tecnologia do Texas.

As duas vezes Super Bowl campeão aparentemente agora está pensando em fazer um Deion Sanders mova-se praticando dois esportes profissionais ao mesmo tempo. Mahomes pelo menos quer provar que consegue arremessar mais de 145 quilômetros por hora no treinamento de primavera.

“Não sei quantos golpes eu daria. Mas acho que se eu simplesmente deixar para lá, deixar rolar, ainda posso conseguir até meados dos anos 90. Terei que ir para o treinamento de primavera em algum ponto e tentar prová-lo.”

Patrick Mahomes poderia seguir o caminho de Michael Jordan

Mahomes sempre foi “um jogador de beisebol de coração” e é possível que ele eventualmente se junte à MLB para homenagear seu pai como Michael Jordan fez.

Jordan deixou o NBA depois de três campeonatos e começou a praticar beisebol como seu pai sempre quis.

Mahomes, no entanto, tem muito mais habilidade quando se trata de jogar bola, então juntando-se ao Royals de Kansas Cityquando ele se cansa de vencer Super Bowl anéis podem eventualmente estar no horizonte.