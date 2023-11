Patrick Mahomes Sr é rotulado de ‘tolo’ depois de trollar seu filho antes do jogo Chiefs-Eagles

Dapesar do resultado negativo, Pai de Patrick Mahomes parecia estar se divertindo durante ‘Futebol de segunda à noite’. Depois de um encontro muito disputado, foram as Águias que finalmente saíram com a vitória, por pouco derrotando os Chiefs por 21-17.

O pai de Patrick Mahomes torce pelos Eagles com jovem torcedor

Patrick Mahomes foi localizado misturando-se com os fãs dos Eagles antes do jogo, com vários vídeos dele aproveitando a vibração pré-jogoestá com os fiéis do lado da Filadélfia.

Na verdade, um vídeo mostrava Mahomes Sr contando uma piada com um jovem torcedor dos Eagles. No clipe, que se tornou viral nas redes sociais, uma jovem torcedora loira implora ao ex-profissional da MLB para torcer por seu time. “Diga”, ela repete para Mahomes.

Mahomes Sr realmente tocou para a multidão e acabou concordando. “Vamos, Eagles”, ele cantou várias vezes. Houve uma reação mista ao vídeo nas redes sociais. “Pat Mahomes pop é um idiota”, escreveu um usuário. “Isso não está certo”, disse outro.