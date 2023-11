Patricky Pitbull: Usman Nurmagomedov deve perder o título do Bellator e sair do torneio por falha com drogas

Patricky Pitbull não vê com bons olhos o recente fracasso com drogas de Usman Nurmagomedov.

O ex-campeão dos leves do Bellator disse que Nurmagomedov deveria ser destituído do cinturão e eliminado do Grande Prêmio dos leves por sua infração, que anulou sua vitória no Bellator 300 sobre Brent Primus e resultou em uma suspensão de seis meses.

“Para mim, essa luta vai ser pelo título”, disse Pitbull, que enfrenta Alexander Shabliy na sexta-feira nas semifinais do Grande Prêmio do Bellator 301. “Acredito que ele ainda não tenha o cinturão. As regras são as regras. Se ele testar positivo para drogas, ele precisa desocupar o cinturão. Essas são as regras – e saia do torneio.

“É uma oportunidade para outro lutador. Para mim é uma coisa ruim para todos os lutadores desta organização porque ele ainda está no torneio e ainda está [keeping] o cinto.”

O Bellator, atualmente em negociações avançadas sobre uma potencial aquisição pela promoção rival PFL, não confirmou oficialmente se Nurmagomedov perderá o título; O presidente do Bellator, Scott Coker, disse na quarta-feira ao MMA Fighting que a promoção está aguardando o resultado da amostra “B” do teste que resultou na falha antes de tomar uma decisão sobre o futuro de Nurmagomedov.

Em um comunicado, Nurmagomedov negou o uso consciente de drogas para melhorar o desempenho, e ele e seu representante Abdelaziz disseram que o resultado positivo da droga resultou de um medicamento prescrito e forneceram documentação médica para validar seu uso. Nurmagomedov concordou em se inscrever na Associação Voluntária Antidoping (VADA) após o teste positivo, disse Andy Foster, diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, que sinalizou seu teste positivo para drogas.

O representante do Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, disse que o lutador manterá o cinturão e fará uma revanche com Primus para reentrar no torneio; O comentarista do Bellator, John McCarthy, disse durante a coletiva de imprensa do Bellator 301 que Primus permanecerá na competição. Pitbull discordou de remarcar a luta.

“Ele testou positivo e a luta foi cancelada, o que significa que ele falhou no teste de drogas”, disse Pitbull via tradutor. “Se a luta vai acontecer, não faz sentido. É como se ele nunca tivesse testado positivo, porque a luta foi cancelada porque ele testou positivo, então por que eles remarcariam a luta? Não foi cancelado por causa de uma lesão, foi cancelado por falha no teste de drogas.”

Pitbull perdeu o título dos leves do Bellator para Nurmagomedov quando lutou no Bellator 288. Nurmagomedov passou a defender o cinturão nas quartas de final do Grande Prêmio ao finalizar o ex-campeão do UFC Benson Henderson. O no-contest com Primus foi o primeiro defeito na carreira de Nurmagomedov em 18 lutas profissionais.

Pitbull parou Roberto de Souza no Bellator MMA vs. Rizin 2 para avançar para as semifinais do Grande Prêmio contra Shabliy, que parou Tofiq Musayev para garantir sua vaga na semifinal.