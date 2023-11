Patrimônio líquido de Iggy Azalea 2023: Quanto dinheiro ela ganhou com música, OnlyFans e outros negócios?

Iggy Azalea, a Rapper australiano e músico, garantiu um patrimônio líquido de US$ 15 milhõesdeixando sua marca na indústria musical e além.

Embora sua jornada tenha começado no mundo do hip-hop, seu sucesso financeiro vai além da música, abrangendo empreendimentos em OnlyFans, patrocínios, colaborações comerciais e até mesmo imóveis.

Nascer Ametista Amélia Kelly sobre 7 de junho de 1990em Sydney, Austrália, Iggy Azaléia começou sua jornada no rap aos 14 anos, inspirando-se no TLC e Olho Esquerdo Lopez.

Movendo-se para o NÓS aos 16 anos, ela superou desafios, eventualmente ganhando reconhecimento com sucessos virais como “Pussy” e “Two Times”.

Em 2013ela alcançou fama global com o lançamento de seu single “Work”.

Azaléia primeiro álbum de estúdio, O novo clássico (2014), alcançou o sucesso, alcançando o terceiro lugar na parada da Billboard. Seu single de maior sucesso até agora, “Fancy”, liderou as paradas e mostrou sua crescente proeminência na indústria musical.

Os empreendimentos da Azalea e o sucesso do OnlyFans:

Em 2022Azalea ganhou as manchetes ao vender uma parte de seu catálogo master de gravações e publicações em um acordo de oito dígitos com Grupo de Capital de Domínio.

Em meio a uma turnê nacional de sucesso e apresentações em festivais, ela anunciou sua incursão no OnlyFans no início 2022tornando-se o modelo mais lucrativo na plataforma com um número relatado US$ 48 milhões em 2023.

Cobrança de assinantes US$ 25 por mês, Azaléia usa estrategicamente o upsell para fornecer conteúdo exclusivo, solidificando sua posição como empreendedora com experiência em negócios.

Além da música, uma parte significativa do patrimônio líquido de Iggy provém de patrocínios estratégicos e empreendimentos de moda.

Colaborando com marcas como Levi’s e produtos Monster, ela criou uma coleção exclusiva de calçados em parceria com Steve Madden.

Em 2015Azalea tornou-se embaixadora da Bonds, uma importante marca de roupa íntima australiana, diversificando ainda mais suas fontes de receita.

Azaléia empreendimentos financeiros incluem investimentos imobiliários.

Em Junho de 2021ela comprou uma casa em Colinas Escondidas, Califórniapara US$ 5,2 milhões.

No entanto, uma disputa com um vizinho sobre o barulho da construção a levou a colocar a mansão à venda em seis meses, acabando por vendê-la por US$ 5,949 milhões em Maio de 2022.