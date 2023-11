Patrimônio líquido de Taylor Swift após Eras Tour: quão rica será a namorada de Travis Kelce em 2024?

Taylor Swift juntou-se ao clube exclusivo dos bilionários, graças ao seu grande sucesso Turnê Eras. De acordo com um relatório de Bloomberg, a estrela pop de 33 anos acumulou um patrimônio líquido de cerca de US$ 1,1 bilhão, principalmente com sua música. Essa conquista faz dela uma das poucas artistas a alcançar uma fortuna de 10 dígitos exclusivamente através de sua música.

O relatório descreve a turnê Eras como um grande sucesso, com a etapa nos EUA sendo concluída em agosto e uma etapa internacional marcada para começar no próximo mês. A análise da Bloomberg estima que os 53 concertos só nos EUA acrescentaram espantosos 4,3 mil milhões de dólares ao produto interno bruto do país. A análise baseia-se em números confirmados ou divulgados publicamente, o que a torna uma estimativa conservadora.

O cálculo leva em consideração diversas fontes de receita para Rápido, incluindo o valor estimado de suas cinco casas (US$ 110 milhões), seu catálogo de músicas (US$ 400 milhões para músicas lançadas desde 2019), ganhos de acordos de streaming (US$ 120 milhões do YouTube e Spotify), vendas de música (US$ 80 milhões) e ingressos para shows. e mercadorias (US$ 370 milhões). Adicionalmente, foram considerados fatores como imposto de renda, custos de produção e viagens e comissões pagas a gestores e agentes.

Patrimônio líquido estimado de Taylor Swift em 2024

Olhando para 2024 e além, a riqueza de Swift provavelmente continuará a crescer, especialmente se ela continuar a lançar novas músicas e a embarcar em turnês de sucesso. O relatório da Bloomberg destaca as várias fontes de receita da Swift, incluindo ganhos com negócios de streaming, vendas de música e ingressos para shows e mercadorias. Suas cinco casas e seu catálogo de músicas também contribuem significativamente para seu patrimônio líquido.

Apesar de seu enorme sucesso, Rápido conseguiu manter uma imagem de autenticidade e identificação, o que a tornou querida por fãs de todo o mundo.

Bloomberg observa que sua pequena equipe, que inclui seu pai, Scott Swift, desempenhou um papel significativo em seu sucesso. A experiência de Scott Swift em finanças foi fundamental no gerenciamento das finanças e dos investimentos de sua filha.

O relatório prevê que o potencial de ganhos futuros de Swift é significativo, especialmente considerando o valor do seu extenso catálogo de composições. Embora uma estimativa conservadora coloque o valor de sua música em cerca de US$ 400 milhões, uma projeção mais otimista sugere que pode chegar a US$ 1 bilhão. Isso coloca Swift à frente de muitos de seus colegas da indústria musical, com Bruce Springsteencujo catálogo vale cerca de US$ 550 milhões.