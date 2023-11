Paul Wight diz que Xavier McDaniel foi o primeiro a dizer-lhe para lutar, sem futuro nos aros

Reproduzir conteúdo de vídeo



Paulo Wight está voltando aos ringues na quarta à noite… algo que poderia nunca ter acontecido se não fosse pela ex-estrela da NBA Xavier McDaniela primeira pessoa a dizer ao Superstar anteriormente conhecido como Big Show para entrar no wrestling profissional!

Wight passou pelos escritórios do TMZ na terça-feira e sentou-se com Babcock é o TMZ Esportes programa de TV – antes da partida Like A Dragon Gaiden Street Fight do AEW Dynamite – onde os caras discutiram o início do jogador de 7 pés no esporte até seu retorno no ringue.

A história de origem de Wight the Wrestler é bem louca.

Paul era pivô do time de basquete do estado de Wichita no início dos anos 90, mas não era exatamente Shaquille O’Neal na Corte.

Por causa de seu jogo no hardwood, McDaniel, um ex-aluno do Shockers que se tornou uma estrela da NBA depois de ser selecionado com a 4ª escolha geral em 1985, deu a Wight alguns conselhos inestimáveis… e talvez abriu o caminho para ele se tornar um titã na indústria do wrestling.

“X estava sempre me importunando e ficava me dizendo que eu deveria entrar no wrestling. Eu disse: ‘Cara, ouça, vou jogar na NBA. É para isso que treinei desde criança. É para isso que Sim’”, contou Wight a McDaniel (esta história começa por volta dos 14 minutos).

“[Xavier] diz: ‘Cara, você será o único cara de 2,10 metros que será cortado pela equipe japonesa. Ele disse: ‘Estou lhe dizendo o que você precisa fazer. Você precisa entrar no wrestling profissional e ser André, o gigante‘filho.’ Ele diz: ‘Cara, você se parece com o Andre. Isso é o que você precisa fazer.'”

“Xavier McDaniel teve a visão na parede muito antes de acontecer.”

Pouco depois, Paul se uniu a Hulk Hogan dar Eric Bischoff … E o resto é história.

Agora, Wight está lutando novamente aos 51 anos (já faz um tempo desde que ele se apresentou no Squared Circle, embora ele tenha assinado contrato com a AEW desde 21)… e ele está se unindo a Kenny Ômega, Kota Ibushidar Chris Jericho levar é Hobbs, Konosuke Takeshita, Kyle Fletcherdar Brian Cage.

