Pearl Gonzalez e seu vídeo atraente sem roupa varre as redes sociais

Ese firmando como uma das lutadoras mais interessantes entre suas passagens pelo Invicta, UFC e Bare Knuckle Fighting, ex-astro do UFC Pérola Gonzalez provou ser uma atração imperdível. Ela se tornou uma das mulheres mais influentes de todos os Artes marciais mistas.

Gonzlez estava desenvolvendo uma presença proeminente nas redes sociais, agora tem mais de um quarto de milhão de seguidores e suas publicações se tornam virais constantemente.

Recentemente a ex-estrela do UFC postou um vídeo dela mesma sem roupa, ela só tinha algumas fotos dela.

Pearl continua mantendo um bom relacionamento com Dana White, atual presidente do UFC, por isso Gonzlez esteve presente neste final de semana no UFC 295.

Ela sabe o que é certo e continua presente tanto no MMA quanto fazendo suas publicações viralizarem nas redes sociais. Qual será a próxima surpresa de Pearl Gonzlez?