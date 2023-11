Pedidos de troca de Josh Allen esquentam em meio às lutas ofensivas do Bills em 2023

Tele Notas de búfalo tiveram um início difícil na temporada de 2023, atualmente com 5-5 e recém demitindo seu coordenador ofensivo. Uma área que precisa de melhorias são as rotações, principalmente do quarterback Josh Allenque lançou 11 interceptações e perdeu três fumbles até agora nesta temporada.

Um programa de rádio de Nova York sugeriu uma jogada ousada para os Bills: negociar Allen com o Gigantes de Nova York em troca de uma escolha de primeira rodada. Evan Roberts de Evan e Tiki da WFAN propuseram a ideia, afirmando que os Bills poderiam usar a escolha para recrutar um novo quarterback para começar de novo.

Embora isso possa parecer uma medida drástica, não está totalmente fora do reino das possibilidades. Os Giants também estão lutando e atualmente lidando com uma lesão significativa em seu quarterback Daniel Jones. Além disso, os Bills não marcaram mais de 30 pontos em um jogo desde a vitória da Semana 4 sobre o Golfinhos de Miami.

No entanto, é importante observar que isso é apenas especulação neste momento. Os Bills não indicaram nenhum interesse em negociar Allen, e não está claro se os Giants estariam dispostos a abrir mão de uma escolha importante para ele.

As contas têm um jogo imperdível esta semana

Independentemente de quaisquer potenciais rumores comerciais, o Contas precisa se concentrar em melhorar seu desempenho em campo. Como o próprio Allen afirmou numa entrevista recente: “Temos que limpar as rotações. Isso é o mais importante.” Se eles conseguirem fazer isso e fazer com que Allen jogue o seu melhor, ainda há uma chance de eles mudarem de temporada.

Os Bills terão a chance de se recuperar em seu próximo jogo contra o Jatos de Nova York. É um confronto crucial para ambas as equipes, já que ambas estão com 5-5 na AFC East. Como disse Allen: “Este é um grande jogo para nós. Precisamos ir lá e conseguir uma vitória”.