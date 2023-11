Penedo avança com projetos do novo PAC e Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Penedo, sob a liderança do Prefeito Ronaldo Lopes e seu vice, João Lucas, está avançando em grandes passos para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do município ribeirinho. Com o objetivo de fortalecer ainda mais a conexão com seu lema “Penedo Crescendo Com Seu Povo”, a Prefeitura inscreveu-se recentemente no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, demonstrando compromisso e proatividade.

No âmbito do Novo PAC, a Prefeitura de Penedo apresentou um total de 12 propostas robustas, refletindo o compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida dos penedenses. Na área da Saúde, as propostas incluem a construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) tipo 1, uma unidade odontológica, e uma Policlínica, garantindo um atendimento mais abrangente e eficiente à população.

No setor de Infraestrutura, Penedo se destaca com três projetos focados na preservação do patrimônio cultural e na implantação de uma obra de drenagem, demonstrando a preocupação com a conservação da rica história da cidade e a melhoria da infraestrutura urbana. Já na Educação, a proposta para a construção de uma escola municipal com 13 salas de aula e uma creche tipo 2 reflete o investimento na formação das futuras gerações. Para a Cultura, um Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs) da Cultura está planejado, visando ampliar o acesso à cultura e ao esporte.

Além do PAC, a Prefeitura de Penedo está empenhada em ser contemplada com 400 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo do presidente Lula. Este esforço é um reflexo do compromisso da gestão em priorizar as necessidades da população em vulnerabilidade social, oferecendo não apenas moradia, mas também dignidade e esperança para centenas de famílias.

Estes projetos são um marco no desenvolvimento de Penedo e demonstram o esforço incansável do Prefeito Ronaldo Lopes e sua equipe em buscar recursos e oportunidades que beneficiarão toda a população.

Essas iniciativas reforçam a visão de que a Prefeitura de Penedo está no caminho certo, atuando com foco no crescimento sustentável e inclusivo. Este é apenas o início de uma jornada de transformações significativas que marcarão a história de Penedo, trazendo um futuro mais próspero e justo para todos os penedenses.

SECOM/PMP