Penedo Celebra a Fé: Prefeitura realiza maior evento evangélico da história

Milhares de evangélicos participaram do maior evento de celebração e louvor a Cristo realizado em Penedo, encontro religioso promovido pelo Conselho de Pastores de Penedo (CONSEP), com total apoio da administração Ronaldo Lopes/João Lucas.

Fiéis de várias igrejas localizadas na cidade e caravanas de outros municípios reuniram-se na noite de sábado, 25, na orla ribeirinha para orar e confraternizar no Penedo Celebra a Fé – Vinde e Adorai 2023.

Com estrutura do mesmo padrão dos shows musicais dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo, o cantor gospel Thalles Roberto subiu ao palco onde todas as atrações se apresentaram, em meio às mensagens, orações e apresentações de caráter religioso.

“Queremos agradecer por mais uma edição do Vinde e Adorai, a 8ª edição, uma benção do Senhor. O povo se fez presente, a igreja se fez presente, deu tudo certo e queremos agradecer ao prefeito Ronaldo Lopes e ao vice-prefeito João Lucas “, Claudemir de Azevedo Santos, presidente do CONSEP.

Penedo Celebra a Fé 2023 superou a expectativa de público que era de três mil pessoas, reunindo mais de cinco mil no maior evento religioso realizado em Penedo nas celebrações relacionadas ao Dia do Evangélico.

Entre fiéis e o público em geral, as apresentações foram das igrejas e grupos da Assembléia de Deus Ministério Jardim Andaraí, Igreja Pentecostal Elohim, Igreja Remanescente em Cristo, Igreja Adventista Betel, Grupo Somos Um Em Cristo Departamento de Varões, Departamento Plenitude – Ministério de Dança (IBM) e Ministério Dava.

SECOM PMP

Fotos Kamylla Feitosa – SEMCLEJ Penedo