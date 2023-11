Penedo sedia Conferência Regional da Educação para 9ª região de Alagoas

Representantes das secretarias de educação de sete municípios alagoanos estão em Penedo participando da Conferência Regional de Educação (COREAL), evento que acontece nesta quinta-feira, 16.

A cidade anfitriã da conferência recebe os profissionais em educação pública da 9ª região de Alagoas, que engloba municípios do Baixo São Francisco (Piaçabuçu, Porto Real do Colégio, Igreja Nova e São Brás), do Agreste (Campo Grande e Olho d’Água Grande) e Litoral Sul (Feliz Deserto).

“Esta conferência regional vai servir para que a gente possa construir um documento sólido, verdadeiro, com ideias que possam ser levadas à conferência estadual e serem validadas na conferência federal, para que a gente tenha um plano digno”, explica o Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena.

As conferências discutem propostas relativas à educação e em defesa da democracia, da vida e dos direitos sociais, com debate estadual nos próximos dias 27 e 29, em Maceió, etapa que antecede ao evento nacional.

