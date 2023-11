PepsiCo anuncia últimas dias para inscrição do processo seletivo com vagas para dois estados do Brasil

Processo seletivo anuncia oportunidades para vários cargos e benefícios aos aprovados

Não deixe de conferir mais esta oportunidade de emprego por meio deste processo seletivo. Conheça também os cargos ofertados.

As vagas são para dois estados do Brasil. Confira a seguir.

PepsiCo Abre Inscrições para Programa de Estágio First Gen

A PepsiCo, líder global no setor de alimentos e bebidas, está com inscrições abertas para o programa de estágio First Gen. Essa é uma oportunidade única para estudantes universitários nas regiões de São Paulo e Pernambuco, abrangendo diversas áreas de atuação. As inscrições estão disponíveis até a próxima segunda-feira, 13 de novembro.

First Gen

O programa First Gen destina-se a estudantes universitários em busca de impulsionar suas trajetórias profissionais. Com uma duração máxima de dois anos, os estagiários selecionados participarão de um plano de desenvolvimento estruturado. Durante esse período, terão acesso a treinamentos técnicos e comportamentais, além de usufruir de uma plataforma de treinamento com inteligência artificial.

Oportunidades em Diversas Áreas e Regiões

As vagas estão distribuídas em várias áreas estratégicas da empresa, proporcionando uma experiência abrangente. As áreas contempladas são:



Você também pode gostar:

Marketing (São Paulo/SP)

Operações (São Paulo/SP, Itu/SP, Sorocaba/SP, Petrolina/PE e Cabo de Santo Agostinho/PE)

Pesquisa e Desenvolvimento (Sorocaba/SP)

Recursos Humanos (São Paulo/SP)

Vendas (São Paulo/SP)

Supply Chain (Itu/SP)

Real Estate (São Paulo/SP)

Jurídico (São Paulo/SP)

Requisitos para Candidatura

Para se candidatar, é necessário ser estudante do ensino superior, cursando o penúltimo ou último ano da graduação, com previsão de formatura entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. A disponibilidade para estagiar nas cidades das vagas é essencial. O conhecimento de inglês ou de outro idioma não é um requisito obrigatório, proporcionando uma oportunidade inclusiva para talentos diversos.

Se você é estudante universitário em busca de um estágio desafiador e enriquecedor, o First Gen da PepsiCo pode ser o seu caminho para o desenvolvimento profissional.

Benefícios do processo seletivo

Ao ingressar no programa de estágio First Gen da PepsiCo, você não apenas terá a oportunidade de impulsionar sua carreira, mas também desfrutará de uma gama abrangente de benefícios para tornar sua experiência ainda mais gratificante. Confira os benefícios oferecidos aos participantes:

Bolsa-auxílio Competitiva: Valor alinhado com as práticas do mercado para reconhecer e valorizar seu talento.

Valor alinhado com as práticas do mercado para reconhecer e valorizar seu talento. Acesso a uma Plataforma de Idiomas Gratuita: Invista no seu desenvolvimento pessoal e profissional com a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em idiomas.

Invista no seu desenvolvimento pessoal e profissional com a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em idiomas. Vale-refeição ou Refeição no Local: Opções flexíveis para garantir que você esteja bem alimentado durante o expediente.

Opções flexíveis para garantir que você esteja bem alimentado durante o expediente. Vale-transporte: Facilidade para garantir sua locomoção até o local de trabalho.

Facilidade para garantir sua locomoção até o local de trabalho. Estacionamento ou Cartão Mobilidade: Opções convenientes para atender às suas necessidades de deslocamento.

Opções convenientes para atender às suas necessidades de deslocamento. Seguro de Vida e Auxílio Funeral: Tranquilidade e apoio financeiro em situações inesperadas.

Tranquilidade e apoio financeiro em situações inesperadas. Cartão de Boas Festas: Uma forma especial de celebrar ocasiões festivas.

Uma forma especial de celebrar ocasiões festivas. Assistência Médica e Telemedicina: Cuidados com a saúde para garantir o seu bem-estar.

Cuidados com a saúde para garantir o seu bem-estar. Assistência Odontológica: Manutenção da saúde bucal para um sorriso radiante.

Manutenção da saúde bucal para um sorriso radiante. Convênio Farmácia: Benefícios adicionais para suas necessidades de saúde.

Gympass: Incentivo à prática de atividades físicas para promover um estilo de vida saudável.

Incentivo à prática de atividades físicas para promover um estilo de vida saudável. Programa de Monitoramento de Saúde: Ferramentas e recursos para acompanhar e melhorar sua saúde.

Ferramentas e recursos para acompanhar e melhorar sua saúde. Horário Flexível e Possibilidade de Home Office: Flexibilidade para equilibrar vida profissional e pessoal.

Flexibilidade para equilibrar vida profissional e pessoal. Day Off no Aniversário: Um presente especial para celebrar o seu dia.

Um presente especial para celebrar o seu dia. Outros Benefícios: Uma variedade de vantagens adicionais para enriquecer sua experiência no programa

Previsão do Início do Programa: Janeiro de 2024

Após passar por essas etapas desafiadoras e emocionantes, os candidatos bem-sucedidos podem antecipar o início do programa de estágio em janeiro de 2024. Esta é uma oportunidade única de mergulhar em uma jornada de aprendizado e desenvolvimento profissional com uma das principais empresas do setor de alimentos e bebidas.

Os interessados poderão se inscrever por meio do link fornecido até o dia 13 de novembro.

Ao se candidatar ao programa de estágio First Gen da PepsiCo, você enfrentará um processo seletivo dinâmico e inovador, projetado para identificar talentos promissores. Aqui estão as etapas envolvidas no processo seletivo:

Inscrições: O primeiro passo é se inscrever, demonstrando seu interesse e compartilhando suas qualificações.

O primeiro passo é se inscrever, demonstrando seu interesse e compartilhando suas qualificações. Avaliações Online: Serão realizadas avaliações online para analisar suas habilidades e competências essenciais.

Serão realizadas avaliações online para analisar suas habilidades e competências essenciais. Jornada Gameficada: Uma experiência interativa que combina elementos de jogos para avaliar suas capacidades de forma lúdica.

Uma experiência interativa que combina elementos de jogos para avaliar suas capacidades de forma lúdica. Escape Room: Uma atividade desafiadora que testará sua capacidade de resolver problemas e trabalhar em equipe.

Uma atividade desafiadora que testará sua capacidade de resolver problemas e trabalhar em equipe. Entrevistas: Você terá a oportunidade de participar de entrevistas, permitindo que você destaque suas habilidades e compartilhe mais sobre sua trajetória.

Você terá a oportunidade de participar de entrevistas, permitindo que você destaque suas habilidades e compartilhe mais sobre sua trajetória. Etapa Final: A etapa final do processo seletivo, marcada por um conjunto abrangente de avaliações para identificar os candidatos mais alinhados com a cultura e os valores da PepsiCo.

Previsão do Início do processo seletivo

Após passar por essas etapas desafiadoras e emocionantes, os candidatos bem-sucedidos podem antecipar o início do programa de estágio em janeiro de 2024. Esta é uma oportunidade única de mergulhar em uma jornada de aprendizado e desenvolvimento profissional com uma das principais empresas do setor de alimentos e bebidas.

https://www.youtube.com/watch?v=SkAYwHIBoVk