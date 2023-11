Pequenos negócios geram 71% das vagas formais até setembro

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgou neste mês dados que mostram a importância dos pequenos negócios para o Brasil. O levantamento do Sebrae se baseou em dados ajustados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com o levantamento da entidade, as micro e pequenas empresas (MPE) criaram 147.173 vagas de emprego em setembro. Esse valor correspondeu a 69,5% do total, uma vez que o Brasil gerou mais de 211 mil postos de trabalho no mês.

Os números também ficaram bastante expressivos em agosto, quando o Brasil criou 219,3 mil vagas de trabalho formal. Nesse caso, os pequenos negócios responderam por 73,17% do total, tendo gerado 160.899 vagas no oitavo mês deste ano.

Veja os dados acumulados no ano

Os números do mercado de trabalho brasileiro estão se fortalecendo nos últimos meses, beneficiados, em grande parte, pelos pequenos negócios. Entre janeiro e setembro, as MPE responderam por 71% do total das vagas formais criadas no país.

Em resumo, os pequenos negócios geraram 1,1 milhão de novos postos de trabalho nos nove primeiros meses deste ano. No país, a quantidade total de vagas criadas chegou a 1,5 milhão, segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência.

Esses números foram possíveis, principalmente, por causa dos dados mais recentes, que estão evidenciando o crescimento das vagas criadas no país. Isso porque os meses de agosto e setembro apresentaram os saldos mais positivos do ano, registrando respectivamente 219.330 e 211.764 novas contratações com carteira assinada no país.

Enquanto os pequenos negócios geraram 1,1 milhão de empregos no Brasil entre janeiro e setembro, as empresas de médio e grande portes geraram 307,9 mil novas vagas no período. Isso correspondeu a 19,2% do total de postos de trabalho criados no ano.



PIB em expansão fortalece criação de vagas

O Brasil vem registrando dados mais expressivos graças ao fortalecimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Em suma, o indicador se refere à soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil e tem a função de quantificar a economia da região.

Vale destacar que o fortalecimento do PIB ajuda o mercado de trabalho do país, mas também que o crescimento das vagas criadas também beneficia o PIB. Em outras palavras, um indicador impulsiona o outro.

“A geração de empregos garante que o Brasil se torne novamente o país da empregabilidade, permitindo que o brasileiro volte a consumir e gerar renda“, informou o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Ele citou três principais fatores que vêm contribuindo para os números mais positivos de vagas criadas no Brasil:

PIB em expansão;

Balança comercial registrando superávit;

Inflação controlada.

“O empreendedorismo é um dos caminhos para o país resgatar a dignidade e a inclusão social“, acrescentou Décio Lima.

Setor de serviços se destaca em 2023

A saber, o setor de serviços sempre se destaca nas pesquisas referentes à criação de vagas de trabalho. Isso acontece porque os serviços respondem por quase 70% do PIB brasileiro. Além disso, o setor é considerado o maior empregador do país, criando o maior número de vagas entre as atividades econômicas.

Segundo o levantamento do Sebrae, o setor de serviços se destacou em setembro, com o maior número de vagas criadas no país. “Considerando o universo das micro e pequenas empresas, foram 68,4 mil vagas preenchidas. Em segundo lugar aparece o comércio com 37,3 mil vagas, seguido pela construção com 19,8 mil empregos gerados“, informou o estudo.

No acumulado de 2023, o resultado é bastante semelhante, com o setor de serviços figurando como o grande empregador dos pequenos negócios. Entre janeiro e setembro, os setores das MPE criaram as seguintes quantidades de vagas formais de trabalho:

Serviços: 590,6 mil; Construção: 218 mil; Comércio: 162 mil.

Entre as empresas de médio e grande porte, o setor de serviços também figurou como o setor que mais empregou pessoas no país nos nove primeiros meses de 2023. Contudo, a diferença para os outros setores foi bem mais tímida.

Em setembro, os números das empresas de médio e grande porte foram os seguintes: setores de serviços (26,5 mil), indústria da transformação (24,4 mil) e comércio (6 mil). Já no acumulado de 2023, a diferença se mostrou mais intensa, com os serviços criando 177,6 mil vagas, seguidos por indústria da transformação (90 mil) e construção (26 mil).