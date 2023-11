PERDA de dados no smartphone está PREOCUPANDO usuários; entenda o motivo

É totalmente compreensível a preocupação com a perda de dados em smartphones. Afinal, é fundamental proteger informações importantes.

Existe uma grande quantidade de vídeos, contatos, fotos, mensagens, documentos e dados confidenciais que são armazenados diariamente em seu dispositivo móvel. Mesmo sendo essenciais, há um risco de perda de dados devido a acidentes ou falhas de software. Agir rapidamente pode ser crucial para a recuperação de seus arquivos.

Causas comuns da perda de dados

Antes de discutirmos os métodos de recuperação, é importante entender as razões mais frequentes por trás da perda de informações em dispositivos móveis. Estas incluem:

Eliminação acidental de arquivos;

Formatação inadequada do dispositivo;

Atualizações de software malsucedidas;

Falhas de hardware;

Ataques de vírus e malware;

Problemas de conectividade;

Danos físicos no dispositivo.

Em qualquer um desses casos, é aconselhável que você pare de usar o dispositivo assim que notar o problema. Isso evita que novos dados sobrescrevam os arquivos perdidos e aumenta as chances de recuperá-los.

Como recuperar dados dos smartphones

Há várias maneiras de recuperar arquivos excluídos de seu celular. Antes de seguir as dicas a seguir, verifique a lixeira de seu dispositivo. Alguns smartphones possuem uma lixeira que mantém temporariamente os documentos apagados. Em modelos com essa função, os arquivos podem ser recuperados até 30 dias após a exclusão.

Se seu dispositivo não possui uma lixeira ou ela está vazia, realize os testes a seguir:



Realize a restauração de um backup

Se você criou recentemente uma cópia de segurança de seus dados, a restauração desse backup pode ser a maneira mais simples e eficaz de recuperar informações.

Para fazer isso, siga estes passos:

Faça login em sua conta.

Acesse as configurações de backup. Os procedimentos podem variar dependendo do dispositivo, mas, de forma geral, você pode encontrá-los em “Configurações” > “Sistema” > “Backup” (para dispositivos Android) ou “Configurações” > “iCloud” (para dispositivos iOS).

Escolha o backup que deseja restaurar e inicie o processo.

Aguarde a conclusão da restauração, que pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho do backup e da velocidade da conexão à internet. Evite usar o celular durante o procedimento.

Siga as instruções adicionais que aparecerem na tela para concluir o processo.

Para obter informações específicas sobre seu dispositivo, consulte o manual do usuário ou a documentação do fabricante.

Utilize um software de recuperação de dados

Se a restauração do backup não for bem-sucedida, tente recuperar seus dados com a ajuda de programas projetados para escanear o dispositivo em busca das informações perdidas. Esses softwares, como iMobie PhoneRescue e EaseUS MobiSaver, oferecem opções de restauração capazes de resolver problemas simples de perda de arquivos.

Os procedimentos de recuperação de dados podem variar de acordo com o software, mas, de maneira geral, você precisará seguir as instruções abaixo:

Baixe o programa em seu computador.

Conecte seu smartphone ao computador.

Realize uma verificação completa dos arquivos no dispositivo.

Visualize os dados verificados.

Selecione os arquivos que deseja recuperar.

Salve os arquivos excluídos em seu computador ou diretamente no celular.

Pronto! Você terá suas informações recuperadas. Mesmo com o problema resolvido, é importante investigar a causa da falha para evitar que ela se repita.

Acione uma assistência técnica especializada

A recuperação de dados pode ser um processo complexo e, muitas vezes, estressante. Se você não se sentir confortável em tentar restaurar os dados por conta própria, é aconselhável procurar uma assistência técnica.

Profissionais nesse campo possuem conhecimentos avançados e ferramentas especializadas para lidar com casos complexos de perda de dados. Certifique-se de escolher uma empresa confiável com boas avaliações e experiência comprovada nesse ramo.