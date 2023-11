Perdeu a senha do cartão do Nubank? Veja como recuperar de forma simples

O Nubank é um banco digital brasileiro muito popular, e oferece diversos produtos e serviços aos seus milhões de clientes, incluindo o cartão de crédito. Apesar das vantagens e benefícios específicos, o famoso cartão “roxinho” da empresa, assim como muitos outros, possui uma senha numérica de quatro dígitos, escolhida no momento do cadastro.

Com isso, muitos usuários podem acabar esquecendo a senha do cartão de crédito do Nubank, o que impossibilita seu uso. No entanto, existe uma maneira muito simples de ter acesso à senha do cartão, processo que pode ser feito diretamente pelo aplicativo do banco digital.

Como recuperar a senha do cartão Nubank

Apesar de simples, para realizar a consulta da senha do cartão de crédito no aplicativo do Nubank o usuário deverá confirmar sua identidade, processo que é feito através do reconhecimento facial. Confira a seguir o passo a passo para recuperar a senha:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Na tela inicial, toque no ícone que aparece acima do nome de usuário, no canto superior esquerdo da tela;

Em seguida, deslize a tela para baixo e toque na opção “Segurança”;

Agora, selecione a opção “Consultar senha de 4 dígitos”. Como dito, será necessário a confirmação do usuário nesta etapa, feita através do reconhecimento facial. Clique em “Continuar”;

O aplicativo irá abrir uma tela dando as instruções para o reconhecimento facial. Clique novamente em “Continuar”;

Na tela seguinte, posicione o rosto corretamente nas marcações e clique em “Começar”;

Por fim, basta aguardar alguns segundos para que o aplicativo do Nubank processe a imagem.

Ao confirmar que o rosto pertence ao usuário, o aplicativo disponibilizará a senha de quatro dígitos utilizada no cartão de crédito do Nubank, permitindo novamente o seu uso para a compra de produtos e serviços.

Nova ferramenta de segurança

O Nubank anunciou na segunda-feira passada (13) o lançamento de um novo recurso de segurança para o aplicativo. A nova ferramenta foi batizada de Alô Protegido, e traz a promessa de dificultar ligações de terceiros com potencial de golpe, nas situações em que os criminosos fingem ser da central de atendimento do próprio Nubank.



Você também pode gostar:

Sendo assim, o novo recurso de segurança deve diminuir o número de golpes em que os bandidos enganam as vítimas se passando por atendentes do Nubank. O Alô Protegido faz o bloqueio automático de ligações suspeitas, as quais possuem o número de telefone “camuflado” com o número de contato do banco digital.

A nova função anunciada pelo banco digital faz parte da campanha chamada #PareceMasNãoÉoNubank. Essa campanha tem como objetivo alertar as pessoas sobre situações que podem parecer relacionadas com a empresa, mas que na verdade não são.

Mesmo com o bloqueio automático de ligações pelo Alô Protegido, os clientes do Nubank devem ficar muito atentos, pois novos golpes envolvendo o nome da instituição financeira podem surgir com o tempo.

Segundo a Vice Presidente de engenharia do Nubank, Fabiola Marchiori, “Queremos ir além das campanhas educacionais e trazer uma solução eficaz para combater chamadas fraudulentas e proteger ainda mais nossos clientes. Foi pensando nisso que desenvolvemos o Alô Protegido. A ideia é oferecer alertas inteligentes e realizar o bloqueio de números suspeitos automaticamente, evitando que os usuários se tornem vítimas de golpes e fraudes”.